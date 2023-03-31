陣容鼎盛｜PARK PENINSULA今年第3盤 天瀧七成大單位 或招標賣

樓市逐漸復甦，發展商紛籌備推盤，啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」相隔僅7日再有全新盤登場。由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展的承豐道22號昨命名為「天瀧」，提供566伙，三房及四房戶佔全盤約七成，預告復活節假後上載樓書。

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝稱，天瀧由7幢高座大樓及1幢低座大樓組成，實用面積351至1,942方呎；四房佔208伙，一房及三房分別涉160伙及192伙，另有6伙特色戶，各附連180至425方呎平台。項目已獲批預售，展銷廳接近完工，計劃於復活節假期後展開軟銷，並開放2個示範單位，最快4月底公布銷售安排，傾向以招標形式推售。該盤預計關鍵日期2024年9月30日，樓花期長約18個月。

定價參考同區及沿海高端物業售價

啟德跑道區現時有大量新盤供應，據代理統計，今年將有14個項目、合共逾8,000伙應市。今年先有由嘉華國際(173)、會德豐地產及中海外合作的「啟德海灣1」於1月中命名，涉1,017伙。其後至上周四有中海外旗下「維港．雙鑽」命名，提供702伙，天瀧則屬年內第3個登場的跑道區新盤。

韓家輝指，天瀧逾七成屬三房或以上戶型，為區內罕有，且處前排位置可享維港景觀，定價會參考同區、沿海高端物業售價，近期高端物業造價理想，故認為現時屬推盤的好時機。