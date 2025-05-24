除甲醛｜甲醛超標全因建材?　2+2方案輕鬆測含量（附淨化方法）｜好裝修

長期吸入甲醛影響一家大小的健康，因此甲醛於近年一直都是裝修戶主想要對抗的大敵。但你知道甲醛是什麼嗎？我們必需要先了解甲醛出現於哪裡，才能對症下藥，今日等裝修佬話你知甲醛來路及去除方法吧！

甲醛是什麼？ 甲醛是一種具揮發性有機化合物，甲醛味道是有刺激性氣味的無色氣體。早年已經世界衛生組織 (WHO) 定義為第一類致癌物質，具一定危險性。 根據香港環保署建議的室內空氣質素指標，甲醛量若超過0.081ppm即到人體有一定傷害。短期吸收會引致嗅覺、肺、肝及免疫功能異常等，長期吸收或有機會致癌、免疫力下降、女性增加畸胎、流產風險。

甲醛會在哪裡出現？ 近十年裝修戶主都非常關心甲醛問題，正因為甲醛用途廣泛且低格價廉價，不少建材生產都會使用，因為約有三千多種裝修建材類型都有機會含有甲醛。當中不少種類也是裝修必備的建材，以下是一些例子： ● 油漆（特別是油性油漆）

● 塑料地板

● 天花板

● 木製櫥櫃

● 木板板材

● 隔熱層壓板製成品

● 板材的粘合劑

● 窗簾

● 化纖地毯

怎樣知道家居有沒有甲醛超標？ 就以上所述的例子，一間新裝修的屋，很大機會甲醛遍布！加上甲醛是一種無色的氣體，除了靠鼻子去嗅有沒有沒刺激性氣味外，有沒有其他方法知道？ 甲醛測試劑 一些除甲醛產品的公司推出了甲醛測試劑，方便市民自行DIY測試家居甲醛含量，這些甲醛測試劑一般操作簡單，只要跟足測試劑指示，便可以知道家居甲醛指數是否超標。 民間方法 綠色植物有淨化空氣的作用，除了吸收有害物質，吸收本身的行為也是種測試甲醛量的方法。只要把吊蘭擺放在家中，觀察有沒有變黃，就會大給知道附近有沒有受甲醛污染。

甲醛清除方法 若發現家居甲醛含量超標，有甚麼方法可以清除甲醛，確保家人健康呢？其實早在多年前人們發現甲醛會危害健康後，各式除甲醛的產品及服務紛紛出現，到現在研究已十分成熟，可說是百花齊放，今日會介紹幾種方法及產品除甲醛。

方法1.保持空氣流通 其實最為有效的除甲醛方法就是保持空氣流通，讓甲醛隨空氣流動送出室外，經裝修學院校長Simon實測後發現，一個密閉且新裝修的家居甲醛量超標，但在打開窗門有風吹送的情況下再測試甲醛量會發現在安全標準內。 在這個結果下，建議裝修戶主在情況許可下，在新裝修後推持長期開窗，保持空氣流通，讓室內受到甲醛污染的空氣排出，讓新鮮的空氣進入到房間裡。

方法2.甲醛淨化劑 除了空氣流通這種天然方法外，有時離開家也會關上窗，密閉而累積的甲醛實在實以避免，因此通風搭配其他的辦法一起來治理甲醛污染，會比較安全。 另外，還有一些以噴塗式的甲醛淨化劑，其實最廣為人知的就是光觸媒。把光觸媒噴塗於物件上，可以加速有害化學物在光線底下的分解作用，因此被廣泛使用於分解甲醛、VOC等裝修後出現的有害物上。 除了請專業光觸媒公司做光觸媒噴塗服務，也有一些可DIY光觸媒噴罐，使用非常方便，能在短期內有效地保護家居避免積累甲醛等有害物質。以下是醫療級光觸媒的罐裝光觸媒使用方法，大家不妨看看是有多簡單的DIY方法吧！

本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供。 裝修佬網站於 2015 年 11 月上線， 致力為傳統裝修業界帶來變革，引領行業發展，令香港沒有麻煩/爛尾的裝修！根據第三方平台數據統計，裝修佬網站自上線到目前一直為全港人流量第一的裝修平台。裝修專欄每週為你提供最新裝修資訊，涵蓋裝修新聞、趣事，DIY 技巧，工具及家品推介等內容；裝修電視提供多元化裝修/家居影片及媒體資訊，每週為您放送實用資訊。 裝修佬 Facebook