陰霾未散｜下半年恐陷價量齊跌局面 利嘉閣轉軚睇樓價挫一成

該行總裁廖偉強稱，單靠撤辣而在其他因素未見明顯改善下，樓市持續向上的動力不足，當最心急入市的購買力被消化後，市場便輾轉回軟，因此對下半年樓市未感樂觀。

樓市全面撤辣於今年首季實現，惟「量價齊升」旺勢只維持一季，屬曇花一現。代理行利嘉閣地產展望下半年樓價走勢，指樓市充斥四大不利因素，令下半年恐陷「價量齊跌」局面，樓價或跌5%，全年有機會挫8%至10%，原先於去年底預測今年樓價升8%。

他指，現時樓市充斥四大不利因素，首先新盤庫存量於年初時近2.1萬伙偏高水平，發展商爭相出貨，減價事在必行，故拖低二手價格，令樓價續受壓，料需1至2年才消化，若降至約1萬伙水平，樓價才有望轉勢向上。

廖偉強表示，預計美國聯儲局下半年會減息一次，但在未有明確減息時間表下，高息環境對富人或市民均帶來資金或供樓壓力，部分需要沽樓套現來解決問題，亦令消費意欲減弱，加上股市仍未確認復甦，窒礙樓市表現。另買家面對銀行收縮借貸的壓力，如兩年前買下樓花的買家，現時收樓上會很多銀行估值下降，加上借貸金額未必能達之前預期水平，買家恐「抬錢上會」，部分要面對無奈撻訂的決定。

租金看俏 中小型住宅全年料漲6%

利嘉閣預計，全年中小型住宅樓價跌8%，豪宅挫10%；由於不少人對後市觀望選擇租樓，加上專才及內地學生來港帶動租賃需求，中小型住宅租金下半年可望漲3%，全年至少升6%；而豪宅下半年看升1.5%，全年漲近3.5%。