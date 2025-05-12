陸家嘴太古源 源邸累計銷售額逾57億人幣 太古地產：計劃第三季加推單位

是次推售的住宅均坐落於兩座臨江住宅大樓，戶型面積分別為約285和約381方米(約3,067至4,101方呎)；另有一套珍稀頂層單位，面積約731方米(約7,868方呎)。每套住宅的平均售價約5,700萬元人民幣，折合每方米約17.18萬元人民幣(即每方呎約1.6萬元人民幣)。

太古地產(1972)宣布，在內地打造的首個大型住宅、與陸家嘴集團合作發展的上海「陸家嘴太古源 源邸」，繼去年12月首期銷售取得斐然成績後，最新展開第二批次銷售活動，推出57套濱江大宅，即日售出55套，兩批次開盤累計總銷售額達57.6億元人民幣(約62億港元)。截至目前，已售出單位約佔所有已推售單位的97%。

杜偉業：上海高端住宅市場仍表現堅穩

太古地產董事—住宅業務杜偉業表示，集團對「陸家嘴太古源 源邸」第二批次銷售的熱烈迴響感到非常鼓舞，佳績印證了市場對該綜合發展項目的青睞。儘管全球經濟面臨不確定性，上海高端住宅市場依然表現堅穩。為回應市場的熱烈需求，「陸家嘴太古源 源邸」計劃於今年第三季度推出更多住宅單位，涵蓋 188及235方米(約2,024及2,530方呎)戶型，以滿足市場需求。

「陸家嘴太古源 源邸」共有11棟住宅，提供378套三至四房高端濱水單位，面積介乎約188至388方米(約2,024至4,176方呎)。項目配置面積約6,800方米(約7.32萬方呎)尊尚會所，提供包括室內恆溫泳池、頂級健身房、宴會廳和兒童遊樂區等設施。