【海外/大灣區樓市資訊】日本正憑藉日圓低水的絕佳時機，成為置業新焦點！無論是追求穩健收租，還是想結合旅遊與收益打造靈活投資策略，這場「日本不動產投資講座」將開啟東京與大阪的雙城財富之門。
為何選擇日本？日本擁有成熟的房地產市場、穩定的經濟環境及對外國人友善的購屋政策。東京作為亞洲金融中心之一，住宅需求持續旺盛；大阪則憑藉旅遊熱度與民宿合法化，成為短租投資的理想地點。兩者結合正好為香港投資者提供「穩中求進」的完美策略。
東京租金回報可靠
東京住宅：穩健收益的資產避風港；樓價：2,860萬日圓起(約148萬港元起)。為CREVISTA立石Ⅱ項目最低售價。
東京住宅租賃需求穩定，空置率長期處於低水平，為投資者提供可靠的租金回報。東京住宅投資，不僅是資產保值，更是參與全球頂級城市發展絕佳機會。
講座中將深入剖析：
‧ 熱門住宅區域分析與租賃回報
‧ 最新市場趨勢與長期增值空間
‧ 購屋流程與稅務規劃
大阪民宿商機龐大
大阪民宿：旅遊熱潮中的收益引擎；樓價3,390萬日圓起(約175萬港元起)，為花園町Park Stay的最低售價。
隨著日本旅遊業強勢復甦，大阪每年吸引數千萬遊客，為民宿市場帶來龐大商機。大阪民宿投資，讓您同時享受資產增值與營運收益的雙重紅利。
講座將帶你掌握：
‧ 旅遊熱點布局與選址策略
‧ 實戰收益分析與經營技巧
深知香港投資者在跨境置業中的獨特需求與挑戰，故提供一站式服務支持：從物業篩選、購置到後期管理，提供全程專業服務，讓您即使身在香港，也能輕鬆管理日本資產。無論是初次接觸日本市場，還是希望擴大現有投資組合，這場講座將提供最實用的資訊與最前瞻的視野。
這不僅是一場講座，更是您開啟日本置業的關鍵一步。透過第一手市場分析、實戰經驗分享，助打造專屬的日本置業藍圖。名額有限，請立即行動，一同開啟東京與大阪的雙城投資之旅。
活動日期：2025年10月24日(周五)至2025年10月25日(周六)
活動時間：下午2時30分
活動地點：尖沙咀金馬倫道33號8樓全層(尖沙咀地鐵站B2出口)
活動內容：雙城置業新視野：
東京住宅×大阪民宿投資攻略
‧費用：免費參加，名額有限，需提前報名
‧報名方式：請即聯絡我們登記
‧查詢熱線：9422 9673
中原地產代理(海外)有限公司(牌照號碼：C-089108)重要提示：本廣告/宣傳資料內物業為已建成物業，已取得當地合法使用証明文件。本公司為有關物業之單邊代理，只代表發展商於香港的推廣及銷售工作。本廣告/宣傳資料內所載有關基建配套規劃及發展的描述只供參考，以政府最終公布之規劃藍圖工程為準。本廣告/宣傳資料內載列的影片、相片、圖像、繪圖或素描顯示純屬畫家對有關發展項目之想像感覺。有關的相片、圖像、繪圖或素描並非按照比例繪畫及/或可能經過電腦圖像修飾處理。本廣告/宣傳資料內所顯示的物業位置、間隔、設施及外觀等資料，均由發展商提供，只作參考之用。本公司並無採取任何步驟核實有關資料是否合符有關物業的實際情況。有興趣者須依賴自己進行視察及查証以確定資料的準確性。本公司建議準買家於決定購買有關物業前先參閱有關物業的買賣資料，包括但不限於有關物業的買賣合約、價目表、物業面積資料及認購須知等文件，並自行向銀行查詢有關按揭事宜。本公司不對任何資料的準確性作出明示或隱含的保證，客戶宜向獨立法律或相關專業人士諮詢意見。售價、優惠受細節及條款約束，由發展商公佈為準，賣方有權更改其所提供優惠條款及細則而不作另行通知。如有任何爭議，賣方將保留最終決定權。所有當地政府徵收的費用，由政府相關部門發布的為準。確實交樓日期，以發展商最終公布為準。交通時間只供參考，實際車程時間會受車速限制、路上交通、天氣及路面情況等因素所影響。最終價格以日元及於成交買賣合同為準。樓盤編號 : 1345, 1355。刊登日期: 2025年8月19日。更新日期: 2025年10月20日。