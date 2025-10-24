【海外/大灣區樓市資訊】日本正憑藉日圓低水的絕佳時機，成為置業新焦點！無論是追求穩健收租，還是想結合旅遊與收益打造靈活投資策略，這場「日本不動產投資講座」將開啟東京與大阪的雙城財富之門。 為何選擇日本？日本擁有成熟的房地產市場、穩定的經濟環境及對外國人友善的購屋政策。東京作為亞洲金融中心之一，住宅需求持續旺盛；大阪則憑藉旅遊熱度與民宿合法化，成為短租投資的理想地點。兩者結合正好為香港投資者提供「穩中求進」的完美策略。

東京租金回報可靠 東京住宅：穩健收益的資產避風港；樓價：2,860萬日圓起(約148萬港元起)。為CREVISTA立石Ⅱ項目最低售價。 東京住宅租賃需求穩定，空置率長期處於低水平，為投資者提供可靠的租金回報。東京住宅投資，不僅是資產保值，更是參與全球頂級城市發展絕佳機會。 講座中將深入剖析：

‧ 熱門住宅區域分析與租賃回報

‧ 最新市場趨勢與長期增值空間

‧ 購屋流程與稅務規劃

大阪民宿商機龐大 大阪民宿：旅遊熱潮中的收益引擎；樓價3,390萬日圓起(約175萬港元起)，為花園町Park Stay的最低售價。 隨著日本旅遊業強勢復甦，大阪每年吸引數千萬遊客，為民宿市場帶來龐大商機。大阪民宿投資，讓您同時享受資產增值與營運收益的雙重紅利。 講座將帶你掌握：

‧ 旅遊熱點布局與選址策略

‧ 實戰收益分析與經營技巧

深知香港投資者在跨境置業中的獨特需求與挑戰，故提供一站式服務支持：從物業篩選、購置到後期管理，提供全程專業服務，讓您即使身在香港，也能輕鬆管理日本資產。無論是初次接觸日本市場，還是希望擴大現有投資組合，這場講座將提供最實用的資訊與最前瞻的視野。 這不僅是一場講座，更是您開啟日本置業的關鍵一步。透過第一手市場分析、實戰經驗分享，助打造專屬的日本置業藍圖。名額有限，請立即行動，一同開啟東京與大阪的雙城投資之旅。 活動日期：2025年10月24日(周五)至2025年10月25日(周六)

活動時間：下午2時30分

活動地點：尖沙咀金馬倫道33號8樓全層(尖沙咀地鐵站B2出口)

活動內容：雙城置業新視野：

東京住宅×大阪民宿投資攻略

‧費用：免費參加，名額有限，需提前報名

‧報名方式：請即聯絡我們登記

‧查詢熱線：9422 9673