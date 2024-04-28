雨後下周或加推最後一張價單 料加價半成｜元朗新盤

「雨後」將於周三(5月1日)推售58伙，計及「45天成交計劃」的6.5%折扣優惠及「4分鐘行到朗屏站」限時折扣後，單位折實價由383.97萬元起。

星星地產旗下現樓新盤「雨後」於樓市撤辣後迅沽58伙，套現逾3.5億元；全盤迄今累售246伙，套現近15億元。項目昨日(27日)更新價單及公布銷售安排，推「4分鐘行到朗屏站」限時折扣，連同「45天成交計劃」的6.5%折扣優惠，買家可享高達18.5%至20.5%折扣優惠。同時，繼續為所有開放式單位與指定一房單位推出「置好啲」免費傢俬組合優惠。

據最新銷售安排顯示，「雨後」將於本周三(5月1日)推售58伙，包括57伙以先到先得形式推售，另有1伙以招標形式發售。是次發售單位實用面積介乎268至717方呎，計算包含「4分鐘行到朗屏站」限時折扣，單位折實售價由383.97萬至1,000.77萬元，呎價介乎11,329元至15,481元。至於招標單位為26樓D室，實用面積909方呎，連109方呎平台及803方呎平台，三房間隔。