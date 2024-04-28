雨後下周或加推最後一張價單 料加價半成｜元朗新盤

星星地產旗下現樓新盤「雨後」於樓市撤辣後迅沽58伙，套現逾3.5億元；全盤迄今累售246伙，套現近15億元。項目昨日(27日)更新價單及公布銷售安排，推「4分鐘行到朗屏站」限時折扣，連同「45天成交計劃」的6.5%折扣優惠，買家可享高達18.5%至20.5%折扣優惠。同時，繼續為所有開放式單位與指定一房單位推出「置好啲」免費傢俬組合優惠。
據最新銷售安排顯示，「雨後」將於本周三(5月1日)推售58伙，包括57伙以先到先得形式推售，另有1伙以招標形式發售。是次發售單位實用面積介乎268至717方呎，計算包含「4分鐘行到朗屏站」限時折扣，單位折實售價由383.97萬至1,000.77萬元，呎價介乎11,329元至15,481元。至於招標單位為26樓D室，實用面積909方呎，連109方呎平台及803方呎平台，三房間隔。
主席及首席執行官陳文輝表示，是次加推多個三房單位，其中周三發售的三房3樓J室，坐擁內園泳池景，實用面積594方呎，折實售價672.92萬元(已計算包含「4分鐘行到朗屏站」限時折扣)，呎價約11,329元。他指，項目地點及價錢吸引，近期投資者入市個案增加，但是次項目客群仍然主打首置客及年青換樓家庭。他認為，近期新界西有多個新盤推售，有助帶動氣氛，預計5月項目成交有機會創新高。
考慮部分未出售單位改為由賣轉租
銷售及市場推廣董事總經理李平山稱，近月元朗區對三房戶型需求增加，不少向偶客查詢未開售的三房單位，預計項目下星期將加推最後一張價單，該批單位定價較現有單位料有5%升幅，相信買家「早買有著數」。他透露，發展商正考慮部分未出售的單位改為由賣轉租，以應對區內龐大租務需求。
「雨後」位於元朗宏業西街21號，採單幢式設計，提供335伙，標準分層單位佔項目整體單位約90%，5種戶型包括開放式、一房(開放式廚房)、兩房(開放式廚房)、兩房連書房(開放式廚房)，以及三房一套連儲物房(獨立廚房)間隔，實用面積介乎276至約720方呎；而餘下約10%為特色單位。