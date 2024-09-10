雨後加推所有三房 周六發售25伙 預告減少優惠折扣｜元朗新盤

雨後開售迄今已賣出310伙，超過92%的單位，目前僅餘最後25伙。

陳文輝指，項目自上月初推出三房單位優惠以來，已售出22伙；整個項目開售迄今已賣出310伙，超過92%的單位，目前僅餘最後25伙，當中一房及兩房單位分別只餘1伙和6伙。樓盤周六發售的三房單位涉及共8伙，實用面積由592至717方呎，所有單位景觀開揚，當中E室三房更可遠眺后海灣開揚海景及設有梗廚連儲物房，而J室則擁有東南坐向，間隔方正實用，屬家庭客非常喜愛的戶型，三房單位呎價由11,276元至13,816元不等，相信將迅速獲得市場吸納，對項目本月銷情充滿信心。

新界區新盤戰況升溫，星星地產元朗現樓新盤「雨後」今日(10日)加推所有三房單位，並將於本周六(14日)公開發售25伙；而全盤335伙經已推出市場。星星地產主席及首席執行官陳文輝預告，項目將於周五(13日)更新價單並減少各項優惠折扣。

他續指，市場預期下周初美國聯儲局將減息，此舉有助於重振樓市，料本月成交量將大幅上升；而項目毗鄰港鐵站，僅需4分鐘的步程，勢必受換樓客及上車客歡迎。

星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山表示，近期本地銀行重啟按揭回贈，而審批時間亦明顯加快，不少於8月中旬後入市的買家僅需約一周即可完成物業按揭批核，故吸引不少買家要求提早成交。隨著按揭回贈增加、銀行加快按揭申請，以及利率下行的預期，相信樓市有充分條件向上發展，本月將出現價量齊升的局面。