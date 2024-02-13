熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-02-13 17:41:32

雨後加推新價單 周六開賣58伙 折實價434萬起│元朗新盤

分享：
雨後加推新價單 周六開賣58伙 折實價434萬起│元朗新盤

「雨後」將於本周六(17日、年初八)開售58伙，當中57伙以價單形式發售。

星星地產旗下元朗現樓新盤「雨後」今日(13日，年初四)新加推5號價單，涉及35伙，實用面積介乎268717方呎，戶型涵蓋開放式至三房，整批單位折實平均呎價約17,734元。

推出「龍年新春限時」折扣

該盤同時推出「龍年新春限時」折扣，為價單第 1I2H3H4H5 號其中指定的57伙提供折扣優惠，買家於今年331日或之前簽訂臨時買賣合約，可享12%14%售價折扣優惠，連同「45天成交計劃」的6.5%折扣優惠，買家可享18.5%20.5%折扣優惠。

發展商同時公布最新銷售安排，將於本周六(17日、年初八)開售58伙，當中57伙以價單形式發售，定價由533.08萬至1,290.6萬元，呎價介乎15,389元至18,990元；折實售價由434.46萬至1,051.83萬元，折實呎價介乎12,542元至15,219元。餘下的1伙為26樓頂層連平台及天台特色戶，將以招標形式發售。

「雨後」年初迄今迅沽9伙，套現逾5,300萬元；全盤迄今累售184伙，總成交金額逾11億元。「雨後」位於元朗宏業西街21號，採單幢式設計，提供335伙，標準分層單位佔項目整體單位約90%，5種戶型包括開放式、一房(開放式廚房)、兩房(開放式廚房)、兩房連書房(開放式廚房)，以及三房一套連儲物房(獨立廚房)間隔，實用面積介乎276至約720方呎；而餘下約10%為特色單位。

即睇元朗新盤雨後最新資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受