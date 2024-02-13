雨後加推新價單 周六開賣58伙 折實價434萬起│元朗新盤

星星地產旗下元朗現樓新盤「雨後」今日(13日，年初四)新加推5號價單，涉及35伙，實用面積介乎268至717方呎，戶型涵蓋開放式至三房，整批單位折實平均呎價約17,734元。

推出「龍年新春限時」折扣

該盤同時推出「龍年新春限時」折扣，為價單第 1I、2H、3H、4H、5 號其中指定的57伙提供折扣優惠，買家於今年3月31日或之前簽訂臨時買賣合約，可享12%至14%售價折扣優惠，連同「45天成交計劃」的6.5%折扣優惠，買家可享18.5%至20.5%折扣優惠。

發展商同時公布最新銷售安排，將於本周六(17日、年初八)開售58伙，當中57伙以價單形式發售，定價由533.08萬至1,290.6萬元，呎價介乎15,389元至18,990元；折實售價由434.46萬至1,051.83萬元，折實呎價介乎12,542元至15,219元。餘下的1伙為26樓頂層連平台及天台特色戶，將以招標形式發售。