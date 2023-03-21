雨後原價加推93伙 全數折實價低於8球

新加推包括7伙開放式、57伙一房及29伙兩房，其中2伙為特色戶，實用面積252至475方呎。單位折實價412.22萬至776.41萬元，折實呎價13,766至17,850元。最低售價為9樓H室，實用面積276方呎，開放式間隔，折實價412.22萬元，呎價14,936元。

新盤戰延續，星星地產旗下元朗雨後昨日加推4號價單，涉93伙，維持最高6%折扣優惠，折實價412.22萬元起，折實平均呎價約15,694元，與3號價單的15,349元高約2.2%。發展商表示，今批單位屬原價加推，有47伙折實價低於600萬元，全數單位折實售價低於800萬元。

飛揚2期首輪擬盡推400伙發售

由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門飛揚第2期迄今有292伙已開價，佔今期單位總數400伙約73%。長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，部署今日加推餘下單位及公布首輪銷售安排，有機會周六盡推全數400伙發售，項目自上周五起開放示範單位，3日累錄約1.8萬人次參觀。

該盤夥中原按揭及中原地產為買家提供全新飛揚第2期「高成數低息按揭優惠」，按揭成數高達九成，按息/封頂息率低至3.375厘，全期按息低至H加1.3厘，現金回贈高達2.3%，享有高存息戶口。

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