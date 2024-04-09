雨後周五發售57伙 折實入場價390.97萬｜元朗新盤

星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，「雨後」銷情火熱，備受屯門、元朗、天水圍用家追捧外，亦愈來愈多港島與九龍區投資客購入收租，故項目提供的「雨後陽光收租優惠」備受客人歡迎，買家只須於單位成交後6個月內出租所購買的單位，並向稅務局取得有效的租約印花證明書，即可獲得相關優惠，金額為樓價1%。

星星地產旗下元朗「雨後」周一(8日)公布全新銷售安排，落實於周五(12日)推售共57伙，其中56伙以價單形式發售，折實平均呎價約13,992元，而餘下1伙為26樓頂層連平台及天台特色戶則採取招標形式發售。

特推 3 樓平台特色單位

星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山指，近來項目特色戶備受年輕買家青睞，上月迄今共售出13伙特色戶，是次銷售安排特意推出3樓B室最後1伙的一房特色戶，實用面積334方呎，連120方呎平台，計算包含「雨後彩蛋」限時折扣後，折實價492.05萬元，相信3樓平台特色戶將迅速沽清。

星星地產銷售及市場推廣高級主任王楚欣補充，項目於周五推售單位的實用面積由294至717方呎，單位折實售價由390.97萬至1,025.95萬元，呎價由介乎12,799元至15,719元。