雨後周五開賣57伙 折實最平近391萬 涵蓋天台特色單位｜元朗新盤

撤辣後一手交投轉旺，星星地產旗下元朗現樓新盤「雨後」3月份速沽43伙，套現近3億元；項目迄今累沽231伙，套現近14億元。發展商於昨日(1日)公布項目最新銷售安排，落實於本周五(5日)推售共57伙，其中56伙以價單形式發售，折實平均呎價約14,057元；而餘下1伙為26樓頂層連平台及天台特色戶則採取招標形式發售。 「雨後」周五推售單位實用面積介乎294至717方呎，折實售價由390.97萬至1,025.95萬元，折實呎價介乎12,799元至15,719元。 特意推出多個 26 樓連天台特色單位 星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，「雨後」銷情持續向好，上星期推出「雨後彩蛋」限時折扣，連同「45天成交計劃」的6.5%折扣優惠，買家可享高達18.5%至20.5%折扣優惠後，市場反應持續熱烈，復活節期間到現場參觀示範單位人數錄得今年新高，故項目特意推出多個26樓連天台特色單位，平均呎價只需15,010元，預期相關單位將迅速沽清。

星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山指，是次加推單位多為特色戶，其中遠眺大帽山的26樓M室，一房間隔，實用面積372方呎，連312方呎天台，連同「雨後彩蛋」限時折扣計算，折實售價538.33萬元，呎價約14,471元。項目是次延續「雨後陽光收租優惠」，買家只須於單位成交後6個月內出租所購買的單位，並向稅務局取得有效的租約印花證明書，即可獲得相關優惠，金額為樓價1%。