雨後周六推售60伙 入場價434萬 1伙連天台特色戶擬招標｜元朗新盤

撤辣後樓市交投轉活，發展商加快推貨步伐。星星地產旗下元朗現樓新盤「雨後」近日突擊公布銷售安排，落實於本周六(9日)推售共60伙，星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，其中59伙以價單形式發售，折實平均呎價約13,928元，1伙則採招標形式發售，為26樓頂層連平台及天台特色戶。以價單形式推售單位實用面積由294至717方呎，折實售價由434.46萬至1,046.63萬元，呎價由12,542元至17,637元。

陳文輝續指，減辣後項目迅沽12伙，套現逾7,400萬元，全盤開售迄今累計沽出200伙，套現近12億元。在《財政預算案》公布後，用家與投資客明顯加快步伐入市，項目的用家與投資者比例接近六四比，不少投資者對較早前推出的「陽光收租優惠」非常有興趣，只要在半年內出租所購買的單位，即可獲得樓價1%回贈，加上市場上租盤缺乏，不少投資客購買單位後未收樓已獲租客承租。