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地產
2024-03-06 19:16:28

雨後周六推售60伙 入場價434萬 1伙連天台特色戶擬招標｜元朗新盤

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雨後周六推售60伙 入場價434萬 1伙連天台特色戶擬招標｜元朗新盤

雨後落實於本周六推售共60伙，其中59伙以價單形式發售，折實平均呎價約13,928元。

撤辣後樓市交投轉活，發展商加快推貨步伐。星星地產旗下元朗現樓新盤「雨後」近日突擊公布銷售安排，落實於本周六(9)推售共60伙，星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，其中59伙以價單形式發售，折實平均呎價約13,928元，1伙則採招標形式發售，為26樓頂層連平台及天台特色戶。以價單形式推售單位實用面積由294717方呎折實售價由434.461,046.63萬元，呎價由12,54217,637

陳文輝續指，減辣後項目迅沽12伙，套現逾7,400萬元，全盤開售迄今累計沽出200伙，套現近12億元。在《財政預算案》公布後，用家與投資客明顯加快步伐入市，項目的用家與投資者比例接近六四比，不少投資者對較早前推出的「陽光收租優惠」非常有興趣，只要在半年內出租所購買的單位，即可獲得樓價1%回贈，加上市場上租盤缺乏，不少投資客購買單位後未收樓已獲租客承租。

買家享最高折扣20.5%

星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山指，買家可享高達18.5%至20.5%折扣優惠，包括「龍年新春限時」折扣連同「45天成交計劃」的6.5%折扣優惠。項目近日接獲不少向隅客查詢高層單位與特色戶，部分戶型更出現沽清情況，因而加推單位應市。加上近日市場對鐵路盤渴市，相信鄰近港鐵站的樓盤會更受歡迎。

「雨後」位於元朗宏業西街21號，採單幢式設計，提供335伙，標準分層單位佔項目整體單位約90%，5種戶型包括開放式、一房(開放式廚房)、兩房(開放式廚房)、兩房連書房(開放式廚房)，以及三房一套連儲物房(獨立廚房)間隔，實用面積介乎276至約720方呎；而餘下約10%為特色單位。

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