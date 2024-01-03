雨後增設4款優惠及限時折扣 入場價434萬｜元朗新盤

踏入新一年，發展商繼續增加優惠折扣促銷旗下新盤。星星地產旗下元朗現樓新盤「雨後」展開新一輪銷售攻勢，推出全新「陽光四重奏」。主席及首席執行官陳文輝表示，當中有15伙新增設新年限時折扣，買家於本月31日之前購入，可獲12%或14%的額外折扣優惠，最高總折扣率為20.5%。該批15伙折實售價由434.46萬至993.16萬元，折實呎價介乎12,799元至14,778元，折實平均呎價13,881元，新優惠將於本周六(6日)起生效。

據價單顯示，增設新年限時折扣單位包括8樓E室、11樓J室、18樓F室、19樓A室、Q室、R室和S室、22樓G室以及23樓P室的買家，可享售價12%的折扣優惠；而購入11樓B室和D室、12樓C室和D室、17樓C室以及20樓D室的買家，則可享售價14%的折扣優惠。