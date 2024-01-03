雨後增設4款優惠及限時折扣 入場價434萬｜元朗新盤

踏入新一年，發展商繼續增加優惠折扣促銷旗下新盤。星星地產旗下元朗現樓新盤「雨後」展開新一輪銷售攻勢，推出全新「陽光四重奏」。主席及首席執行官陳文輝表示，當中有15伙新增設新年限時折扣，買家於本月31日之前購入，可獲12%或14%的額外折扣優惠，最高總折扣率為20.5%。該批15伙折實售價由434.46萬至993.16萬元，折實呎價介乎12,799元至14,778元，折實平均呎價13,881元，新優惠將於本周六(6日)起生效。
據價單顯示，增設新年限時折扣單位包括8樓E室、11樓J室、18樓F室、19樓A室、Q室、R室和S室、22樓G室以及23樓P室的買家，可享售價12%的折扣優惠；而購入11樓B室和D室、12樓C室和D室、17樓C室以及20樓D室的買家，則可享售價14%的折扣優惠。
推出樓價及按揭利息保障
星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威稱，是次推出「陽光安心」樓價保障予買家，與買家分擔樓價下行的風險，上限為樓價的5%。此外，提供「陽光安穩」按揭利息保障，買家於按揭貸款首3年，若按揭供款實際利息高於指定利率，可享當中利息差額，上限為樓價1%。另外，買家若在成交6個月內出租所購單位，可享樓價1%的「陽光收租優惠」。
星星地產市場推廣董事李平山補充，「雨後」迄今累售176伙，套現約10.5億元，平均成交呎價約15,080元。
展望今年樓市走勢，陳文輝指，近期物業市場成交轉趨活躍，預期息口回落，加上憧憬政府再有刺激樓市措施，相信樓市經已見底。
「雨後」位於元朗宏業西街21號，採單幢式設計，提供335伙，標準分層單位佔項目整體單位約90%，5種戶型包括開放式、一房(開放式廚房)、兩房(開放式廚房)、兩房連書房(開放式廚房)，以及三房一套連儲物房(獨立廚房)間隔，實用面積介乎276至約720方呎；而餘下約10%為特色單位。