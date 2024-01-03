熱門搜尋:
六合彩 羽田機場 日本地震 姜濤 農曆新年2024 魚町銀天街 木屋燒烤 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 周庭 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 劉馬車
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-01-03 17:02:13

雨後增設4款優惠及限時折扣 入場價434萬｜元朗新盤

分享：
雨後增設4款優惠及限時折扣 入場價434萬｜元朗新盤

「雨後」展開新一輪銷售攻勢，推出全新「陽光四重奏」。

踏入新一年，發展商繼續增加優惠折扣促銷旗下新盤。星星地產旗下元朗現樓新盤「雨後」展開新一輪銷售攻勢，推出全新「陽光四重奏」。主席及首席執行官陳文輝表示，當中有15伙新增設新年限時折扣，買家於本月31日之前購入，可獲12%或14%的額外折扣優惠，最高總折扣率為20.5%。該批15伙折實售價由434.46萬至993.16萬元，折實呎價介乎12,799元至14,778元，折實平均呎價13,881元，新優惠將於本周六(6日)起生效。

據價單顯示，增設新年限時折扣單位包括8樓E室、11樓J室、18樓F室、19樓A室、Q室、R室和S室、22樓G室以及23樓P室的買家，可享售價12%的折扣優惠；而購入11樓B室和D室、12樓C室和D室、17樓C室以及20樓D室的買家，則可享售價14%的折扣優惠。

雨後增設4款優惠及限時折扣 入場價434萬｜元朗新盤 雨後增設4款優惠及限時折扣 入場價434萬｜元朗新盤 雨後增設4款優惠及限時折扣 入場價434萬｜元朗新盤

推出樓價及按揭利息保障

星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威稱，是次推出「陽光安心」樓價保障予買家，與買家分擔樓價下行的風險，上限為樓價的5%。此外，提供「陽光安穩」按揭利息保障，買家於按揭貸款首3年，若按揭供款實際利息高於指定利率，可享當中利息差額，上限為樓價1%。另外，買家若在成交6個月內出租所購單位，可享樓價1%的「陽光收租優惠」。

星星地產市場推廣董事李平山補充，「雨後」迄今累售176伙，套現約10.5億元，平均成交呎價約15,080元。

Ad Block

展望今年樓市走勢，陳文輝指，近期物業市場成交轉趨活躍，預期息口回落，加上憧憬政府再有刺激樓市措施，相信樓市經已見底。

雨後位於元朗宏業西街21號，採單幢式設計，提供335，標準分層單位佔項目整體單位約90%5種戶型包括開放式、一房(開放式廚房)、兩房(開放式廚房)、兩房連書房(開放式廚房)，以及三房一套連儲物房(獨立廚房)間隔，實用面積介乎276至約720方呎；而餘下約10%為特色單位。

即睇元朗新盤雨後最新資訊 (House730)

雨後增設4款優惠及限時折扣 入場價434萬｜元朗新盤

「雨後」迄今累售176伙。(資料圖片)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受