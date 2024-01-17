雨後增2伙享12%限時折扣 本月累沽7伙套現逾4000萬｜元朗新盤

星星地產旗下元朗現樓新盤「雨後」自月初以來累售共7伙，成交金額由496.52萬至656.13萬元，成交呎價由13,716元至16,416元，平均呎價約14,356元，2周內累積套現逾4,000萬元。成交受惠項目於本月初為指定的15伙單位推出「陽光四重奏」優惠，當中包括提供高達12%至14%售價優惠的「新年限時」折扣。

發展商表示，有見市場反應踴躍，項目今日（17日）更新價單，加推最後2個「新年限時」折扣單位，分別為9樓G室及11樓Q室，均屬兩房間隔，實用面積為454方呎，可享12%的限時折扣，最高總折扣率達18.5%。