雨後增2伙享12%限時折扣 本月累沽7伙套現逾4000萬｜元朗新盤

星星地產旗下元朗現樓新盤「雨後」自月初以來累售共7伙，成交金額由496.52萬至656.13萬元，成交呎價由13,716元至16,416元，平均呎價約14,356元，2周內累積套現逾4,000萬元。成交受惠項目於本月初為指定的15伙單位推出「陽光四重奏」優惠，當中包括提供高達12%至14%售價優惠的「新年限時」折扣。
發展商表示，有見市場反應踴躍，項目今日（17日）更新價單，加推最後2個「新年限時」折扣單位，分別為9樓G室及11樓Q室，均屬兩房間隔，實用面積為454方呎，可享12%的限時折扣，最高總折扣率達18.5%。
1伙為撻訂重售單位
資料顯示，9樓G室為撻訂重售單位，價單原定價約700萬元，現上調1.3%至708.83萬元，扣除18.5%最高折扣後，折實售價約577.7萬元，折實呎價約12,725元。另11樓Q室折實售價約636.82萬元，折實呎價約14,027元。上述2伙將於周日（21日）發售。
「雨後」位於元朗宏業西街21號，採單幢式設計，提供335伙，標準分層單位佔項目整體單位約90%，5種戶型包括開放式、一房(開放式廚房)、兩房(開放式廚房)、兩房連書房(開放式廚房)，以及三房一套連儲物房(獨立廚房)間隔，實用面積介乎276至約720方呎；而餘下約10%為特色單位。