雨後更新價單 向首置客提供3%樓價現金回贈｜元朗新盤

星星地產元朗現樓新盤「雨後」今日(9日)更新多張價單，落實周六(13日)起新增「租租變業主應援計劃」，只要買家或其親屬，包括配偶、父母或配偶的父母等持有已生效的租約，並申報買家(或其中一位)為首置人士，即可獲得樓價3%現金回贈。
星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山表示，近來住宅租務需求熾熱，加上昨日房委會宣布公屋加租10%，預計下半年私人住宅租金會跟隨或有更高升幅，現時租客應積極考慮變身成為業主，避免被日漸高昂的租金升幅影響。是次「租租變業主應援計劃」為首次置業人士提供相當於樓價3%的現金回贈，已經相等於接近一年的租金總值，具有相當吸引力。
本月售出6伙 全盤累沽280伙
星星地產銷售及市場推廣高級主任王楚欣稱，項目本月已售出6伙，迄今累計沽出280伙。她續稱，留意到本月有不少新樓盤推出，認為首次置業人士須特別留意樓盤的地理位置及交通配套，這兩點定必長遠影響樓盤的價值及生活質素，而「雨後」距離港鐵站只需約4分鐘步程，價格與配套均具有優勢。
「雨後」推售單位的實用面積由294至806方呎，單位折實售價由約392.19萬至1,378.35萬元，呎價介乎11,318元至17,101元)計算包含「4分鐘行到朗屏站」限時折扣)。資料顯示，「雨後」位於元朗宏業西街21號，採單幢式設計，提供335伙，標準分層單位佔項目整體單位約90%，實用面積介乎276至約720方呎；而餘下約10%為特色單位。