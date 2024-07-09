雨後更新價單 向首置客提供3%樓價現金回贈｜元朗新盤

星星地產元朗現樓新盤「雨後」今日(9日)更新多張價單，落實周六(13日)起新增「租租變業主應援計劃」，只要買家或其親屬，包括配偶、父母或配偶的父母等持有已生效的租約，並申報買家(或其中一位)為首置人士，即可獲得樓價3%現金回贈。

星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山表示，近來住宅租務需求熾熱，加上昨日房委會宣布公屋加租10%，預計下半年私人住宅租金會跟隨或有更高升幅，現時租客應積極考慮變身成為業主，避免被日漸高昂的租金升幅影響。是次「租租變業主應援計劃」為首次置業人士提供相當於樓價3%的現金回贈，已經相等於接近一年的租金總值，具有相當吸引力。