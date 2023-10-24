雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖

其中21樓S室，開放式間隔，實用面積294方呎，連22方呎露台，坐擁山貝河河景。單位的地板鋪砌減衝擊噪音墊層，廚房採開放式設計，淺色系工作檯面與天藍色的牆身互相映襯，配以白色飾面及原木廚櫃，盡顯樸實優雅的格調。廚房配備齊全，包括德國品牌Siemens電磁爐、微波爐、雪櫃、洗衣乾衣機及抽油煙機，採用嵌入式設計，感覺歸一。浴室備有三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，更於洗手盆下設置隱藏式腳踏。

北部都會區再有現樓項目應市，星星地產旗下元朗「雨後」已開放現樓示範單位予公眾參觀，間隔包括開放式、一房、兩房及三房一套房連儲物房，實用面積介乎294至717方呎。

另一個現樓示範單位為21樓K室，一房間隔，實用面積371方呎，連22方呎的露台與16方呎的工作平台，合拼成特大的戶外活動空間，坐擁璀璨城景。

客飯廳空間寬敞，長方形設計讓住戶可以隨意擺放喜愛的傢俬，一旁有偌大的落地玻璃趟門連接室外空間，廣納自然光線，令單位更見明亮。

開放式廚房設計，配備齊全，包括德國品牌Siemens電磁爐、微波爐、雪櫃、洗衣乾衣機及抽油煙機，更同時被整合到廚櫃之中，節省空間之餘又顯整潔歸一。睡房呈長方形設計，空間感十足，設有偌大玻璃窗戶，提升採光度之餘，讓住戶盡享廣角開揚景觀。單位大門配備LOCKLY纖幼智慧電子門鎖，設有五種開鎖方式。