熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 香港美酒佳餚巡禮 岩布仙尼 施政報告2023 新田真劍佑 MIRROR 以巴衝突 梁朝偉 SOGO Thankful Week 2023 林襄 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 大閘蟹2023 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-10-24 08:00:00

雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖

分享：
雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖

雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖

北部都會區再有現樓項目應市，星星地產旗下元朗「雨後」已開放現樓示範單位予公眾參觀，間隔包括開放式、一房、兩房及三房一套房連儲物房，實用面積介乎294717方呎。

其中21S室，開放式間隔，實用面積294方呎，連22方呎露台，坐擁山貝河河景。單位的地板鋪砌減衝擊噪音墊層，廚房採開放式設計，淺色系工作檯面與天藍色的牆身互相映襯，配以白色飾面及原木廚櫃，盡顯樸實優雅的格調。廚房配備齊全，包括德國品牌Siemens電磁爐、微波爐、雪櫃、洗衣乾衣機及抽油煙機，採用嵌入式設計，感覺歸一。浴室備有三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，更於洗手盆下設置隱藏式腳踏。

↓↓21S室開放式單位↓↓

雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖
Ad Block

另一個現樓示範單位為21K室，一房間隔，實用面積371方呎，連22方呎的露台與16方呎的工作平台，合拼成特大的戶外活動空間，坐擁璀璨城景。

客飯廳空間寬敞，長方形設計讓住戶可以隨意擺放喜愛的傢俬，一旁有偌大的落地玻璃趟門連接室外空間，廣納自然光線，令單位更見明亮。

開放式廚房設計，配備齊全，包括德國品牌Siemens電磁爐、微波爐、雪櫃、洗衣乾衣機及抽油煙機，更同時被整合到廚櫃之中，節省空間之餘又顯整潔歸一。睡房呈長方形設計，空間感十足，設有偌大玻璃窗戶，提升採光度之餘，讓住戶盡享廣角開揚景觀。單位大門配備LOCKLY纖幼智慧電子門鎖，設有五種開鎖方式。

↓↓21樓K室一房單位↓↓

雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖 雨後示範單位｜直擊現樓開放式及一房 配備齊全｜多圖

雨後位於元朗宏業西街21號，採單幢式設計，提供335伙，標準分層單位佔項目整體單位約90%，5種戶型包括開放式、一房(開放式廚房)、兩房(開放式廚房)、兩房連書房(開放式廚房)，以及三房一套連儲物房(獨立廚房)間隔，實用面積介乎276至約720方呎；而餘下約10%為特色單位。

即睇元朗新盤雨後最新資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受