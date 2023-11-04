雨後示範單位｜直擊現樓475呎兩房及717呎三房 間隔靈活實用｜多圖

北部都會區再有現樓項目應市。星星地產旗下元朗「雨後」已開放現樓示範單位予公眾參觀，間隔包括開放式、一房、兩房及三房一套房連儲物房，實用面積介乎294至717方呎。

其中21樓F室，兩房間隔，實用面積475方呎，連22方呎的露台與16方呎的工作平台，合拼成特大的戶外活動空間，住戶可飽覽開揚河景及璀璨城景。單位大門側設有一組高身的儲物櫃，方便住戶計劃日常生活，儲物櫃內附多格層板，提供貯物空間，可擺放各種生活用品，備有三腳插座、USB 插座及無線充電器，實用時尚兼備。

單位間隔靈活實用，長方形的客飯廳空間感十足，以玻璃趟門設計連接露台及工作平台，為室內引入自然光線，室內更見通爽。廚房採開放式設計，廚櫃內設收納式摺疊餐桌，用餐時，住戶拉出餐桌，放置椅子後，即可變成用餐區，方便實用，更設德國品牌Siemens電磁爐、七合一微蒸烤焗爐、雪櫃、洗衣乾衣機及抽油煙機。

睡房1放置雙人床後仍感闊落，房間內設有玻璃窗戶，大大提升房內的空間感；睡房2同樣間隔方正，住客可靈活添置不同傢俬。浴室置物空間充裕，設有洗手盆櫃、鏡櫃及置物櫃，供住戶放置洗滌用品。