雨後示範單位｜直擊現樓475呎兩房及717呎三房 間隔靈活實用｜多圖

北部都會區再有現樓項目應市。星星地產旗下元朗「雨後」已開放現樓示範單位予公眾參觀，間隔包括開放式、一房、兩房及三房一套房連儲物房，實用面積介乎294至717方呎。
其中21樓F室，兩房間隔，實用面積475方呎，連22方呎的露台與16方呎的工作平台，合拼成特大的戶外活動空間，住戶可飽覽開揚河景及璀璨城景。單位大門側設有一組高身的儲物櫃，方便住戶計劃日常生活，儲物櫃內附多格層板，提供貯物空間，可擺放各種生活用品，備有三腳插座、USB 插座及無線充電器，實用時尚兼備。
單位間隔靈活實用，長方形的客飯廳空間感十足，以玻璃趟門設計連接露台及工作平台，為室內引入自然光線，室內更見通爽。廚房採開放式設計，廚櫃內設收納式摺疊餐桌，用餐時，住戶拉出餐桌，放置椅子後，即可變成用餐區，方便實用，更設德國品牌Siemens電磁爐、七合一微蒸烤焗爐、雪櫃、洗衣乾衣機及抽油煙機。
睡房1放置雙人床後仍感闊落，房間內設有玻璃窗戶，大大提升房內的空間感；睡房2同樣間隔方正，住客可靈活添置不同傢俬。浴室置物空間充裕，設有洗手盆櫃、鏡櫃及置物櫃，供住戶放置洗滌用品。
↓↓雨後示範單位｜21樓F室兩房單位↓↓
另一個現樓示範單位為21樓E室，三房一套連儲物房間隔，實用面積717方呎，連22方呎的露台與16方呎的工作平台，合拼成特大的戶外活動空間，為住戶創造更寬敞的戶外生活空間，並坐擁河景。
單位大門採用LOCKLY纖幼智慧電子門鎖，多種開鎖方式，為住戶提供高私隱度且便捷的生活享受。單位內的地板亦貼心鋪砌減衝擊噪音墊層，大大降低衝擊所產生的噪音，住戶盡享寧謐安逸的居住環境。單位客飯廳空間寬敞實用，長方形設計讓住戶可隨意放置各種大型傢俬，更以玻璃趟門設計連接室外空間，為屋內提供大量自然光線，延伸室內空間，令客飯廳更顯寬敞明亮。
單位採用長形獨立廚房設計，設置L形工作檯面，方便住戶作日常煮食備料之用。廚房配備Gaggenau蒸焗爐、雪櫃、電磁爐、雙爐頭煤氣煮食爐、洗衣乾衣機及抽油煙機，更附設Vinvautz酒櫃，方便住戶貯藏心中所愛，獨享尊貴的品味生活空間。廚房旁的儲物房間隔工整實用，提供充裕的儲物空間。
客飯廳、睡房1及睡房2為橫排式設計，設計方正。主人睡房自成一角，私隱度高，寬闊的廣角玻璃窗戶迎納自然光線，大大加強睡房空間感，更引景入室。主人房浴室配備浴缸、洗手盆及坐廁的三件頭設計，更配備尊屬的Elements地暖設備，讓住戶在寒冬時節亦能享受溫暖舒適的浴室體驗。
↓↓雨後示範單位｜21樓E室三房一套連儲物房單位↓↓
雨後位於元朗宏業西街21號，採單幢式設計，提供335伙，標準分層單位佔項目整體單位約90%，5種戶型包括開放式、一房(開放式廚房)、兩房(開放式廚房)、兩房連書房(開放式廚房)，以及三房一套連儲物房(獨立廚房)間隔，實用面積介乎276至約720方呎；而餘下約10%為特色單位。