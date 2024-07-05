雨後部分單位統一加價1% 下周一起生效｜元朗新盤

雨後下周一起所有25樓「鳳凰樓層」的開放式至兩房單位統一加價1%，屬本年第三度加價。

星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山指，項目面向后海灣景觀的一房與兩房單位共只有最後9伙，隨着樓市已經見底，加上近月住宅樓市租金顯著上揚，有空間把剩餘的單位輕微上調價格。是次加價的單位集中於25樓「鳳凰樓層」，擁有開陽景致，對於項目暑假的銷情有充分信心。

星星地產旗下元朗現樓新盤「雨後」昨日(4日)更新價單，項目落實於下周一(8日)起，將所有25樓「鳳凰樓層」的開放式至兩房單位統一加價1%，屬本年第三度加價。

收租優惠料月內取消

星星地產銷售及市場推廣高級主任王楚欣補充，今次更新價單繼續提供「雨後陽光」收租限時優惠，為半年內租出單位提供樓價0.5%的回贈，相關優惠預料繼續受投資者追捧。王補充，隨着市況好轉，預料相關優惠會於7月內取消。

她續指，項目推售單位的實用面積由294至806方呎，折實售價由404.31萬至1378.35萬元，折實呎價由11,669元至17,101元。項目本年迄今售出共104伙，開售迄今累計沽出279伙，套現近17億元。

「雨後」位於元朗宏業西街21號，採單幢式設計，提供335伙，標準分層單位佔項目整體單位約90%，實用面積介乎276至約720方呎；而餘下約10%為特色單位。