雨後開放式示範單位變身一房 採日系公寓Japandi風格設計(多圖)｜元朗新盤

「雨後」自今年初以現樓形式推售，本年至今沽出85伙。

星星地產旗下元朗現樓新盤「雨後」自今年初以現樓形式推售，本年至今沽出85伙，發展商今日(21日)最新開放1伙現樓示範單位予公眾參觀，為21樓S室，實用面積294方呎，原屬開放式間隔，示範單位單位利用玻璃趟門，使此間隔成為項目另類一房。

星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，「雨後」開放式單位開積大，區內其他發展商項目相近開積已經屬於一房，加上項目所有開放式單位買家均可選擇「置好啲」免費傢俬組合優惠，可以輕鬆將開放式單位改劃成一房間隔。