雨後開放式示範單位變身一房 採日系公寓Japandi風格設計(多圖)｜元朗新盤

星星地產旗下元朗現樓新盤「雨後」自今年初以現樓形式推售，本年至今沽出85伙，發展商今日(21日)最新開放1伙現樓示範單位予公眾參觀，為21樓S室，實用面積294方呎，原屬開放式間隔，示範單位單位利用玻璃趟門，使此間隔成為項目另類一房。
星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，「雨後」開放式單位開積大，區內其他發展商項目相近開積已經屬於一房，加上項目所有開放式單位買家均可選擇「置好啲」免費傢俬組合優惠，可以輕鬆將開放式單位改劃成一房間隔。
項目涉5伙開放式待沽
星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山指，項目開放式單位方正實用，送贈的傢俬套餐參考日式與北歐公寓設計，配合溫暖色調和木質裝潢，打造出富有質感和溫馨的空間，是現代人大多喜愛的Japandi風格，其中5樓S室，起步價只需要370餘萬元，適合年輕人上車和投資客作收租之用。
星星地產銷售及市場推廣高級主任王楚欣補充，現時可供銷售的開放式單位共5伙，所有單位均可選擇「置好啲」免費傢俬組合優惠，將單位輕鬆規劃成一房，買家如果不選擇這個優惠，可以選擇「置鬆啲」傢俬津貼，直接扣減樓價7萬元。項目現時推售單位的實用面積由268至717方呎，折實售價由373.98萬至1,000.77萬元，呎價由11,669元至15,666元。
「雨後」位於元朗宏業西街21號，採單幢式設計，提供335伙，標準分層單位佔項目整體單位約90%，5種戶型包括開放式、一房(開放式廚房)、兩房(開放式廚房)、兩房連書房(開放式廚房)，以及三房一套連儲物房(獨立廚房)間隔，實用面積介乎276至約720方呎；而餘下約10%為特色單位。