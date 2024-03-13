雨後首8名買家獲中原地產送兩年租賃管理服務 優惠總值26.88萬元｜新盤優惠

樓市全面撤辣，交投氣氛即時轉旺，星星地產旗下元朗現樓新盤「雨後」銷情持續升溫，投資者明顯增加。為配合最新市況，中原地產特意為該盤買家呈獻全新置業優惠，由即日起至本月31日為止，經該行購入「雨後」一手單位，並於入伙後經由該行租出之首8名一手買家，每人可獲贈「兩年租賃管理服務」，優惠總值26.88萬元；先到先得，送完即止。
「租賃管理服務」可方便持有物業收租的業主，特別方便手持多於一個物業的長線投資者。中原測量師行將委派租管專員，為業主跟進租賃單位內一切事宜，如收租續租、水電煤申請、繳費及保養，以及單位各項維修等，免卻業主收租以及繳交各項家居費用之煩惱，省時又便利。
中原地產元朗區營業董事列志揚表示，上月底政府宣布撤銷所有住宅物業需求管理措施，成功提振市場信心，樓市即時回暖，投資者更重臨市場。「雨後」屬現樓，可即買即收租，隨著樓市全面撤辣，釋放投資需求，適逢發展商早前為項目新推「陽光收租優惠」的付款計劃，買家於成交後6個月內出租所購入的單位兼打釐印，可額外獲得樓價1%的折扣，新計劃對投資者的吸引力進一步提升，以中原客戶統計，近日投資客量增加約兩成。
列志揚稱，該行最新促成「雨後」21樓E室成交，實用面積717方呎，三房套房連儲物室間隔，成交金額1,136.53萬元，呎價約15,851元。買家為投資者，心儀項目坐落於鐵路沿線，又是全新現樓，可即買即收租，加上發展商提供投資者專屬優惠，令租金回報提升，故加快入市。參考同類單位市值租金約2.8萬元計算，預計上址租金回報貼近3厘。
「雨後」位於元朗宏業西街21號，採單幢式設計，提供335伙，標準分層單位佔項目整體單位約90%，5種戶型包括開放式、一房(開放式廚房)、兩房(開放式廚房)、兩房連書房(開放式廚房)，以及三房一套連儲物房(獨立廚房)間隔，實用面積介乎276至約720方呎；而餘下約10%為特色單位。