雨後首8名買家獲中原地產送兩年租賃管理服務 優惠總值26.88萬元｜新盤優惠

樓市全面撤辣，交投氣氛即時轉旺，星星地產旗下元朗現樓新盤「雨後」銷情持續升溫，投資者明顯增加。為配合最新市況，中原地產特意為該盤買家呈獻全新置業優惠，由即日起至本月31日為止，經該行購入「雨後」一手單位，並於入伙後經由該行租出之首8名一手買家，每人可獲贈「兩年租賃管理服務」，優惠總值26.88萬元；先到先得，送完即止。

「租賃管理服務」可方便持有物業收租的業主，特別方便手持多於一個物業的長線投資者。中原測量師行將委派租管專員，為業主跟進租賃單位內一切事宜，如收租續租、水電煤申請、繳費及保養，以及單位各項維修等，免卻業主收租以及繳交各項家居費用之煩惱，省時又便利。