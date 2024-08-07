雨後16伙三房減價兼送傢俬優惠 有單位大劈近25% 周日開賣(多圖)｜元朗新盤

發展商減價增優惠吸客，星星地產元朗現樓新盤「雨後」今日(7日)更新價單，下調16伙三房定價由0.8%至9.7%，另新增三房享「置好啲」免費傢俬組合優惠，若不選擇此優惠，樓價可直減15萬元，有單位時隔逾一年劈價近25%。發展商同步上載銷售安排，當中11伙安排於周日(11日)以先到先得形式發售。
據價單顯示，是次減幅最大屬11樓J室，價單原定價929.7萬元，現降價9.7%至839.8萬元。另有單位時隔一年賣平約兩成半，以9樓J室為例，實用面積592方呎，現折實售價627萬元，呎價10,593元，較去年3月售出的低一層單位8樓J室，成交價833.98萬元，成交呎價14,087元，減價近207萬元或約25%。
⇊雨後示範單位｜21樓J室⇊
折實價614萬起
星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山表示，「雨後」現時已售出逾八成半單位，周日推售的11伙三房單位全屬J室，位於20樓或以下，實用面積介乎592至594方呎，折實入場價由614萬至682萬元，折實呎價由10,336元至11,513元，其中逾半數單位呎價不超過11,000元，部分三房單位的售價更低於現時正售的兩房單位，預料勢必吸引家庭首置客及換樓買家。
他續指，今次提供優惠的三房J單位為東南坐向，遠眺元朗市景，而項目餘下的開放式至兩房單位大部分均享后海灣景致，故不納入減價範圍之內。項目同步即日起開放21樓J室附裝修示範單位參觀，展示送贈的「置好啲」免費傢俬組合優惠。