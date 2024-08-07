雨後16伙三房減價兼送傢俬優惠 有單位大劈近25% 周日開賣(多圖)｜元朗新盤

發展商同步上載銷售安排，當中11伙安排於周日(11日)以先到先得形式發售。

發展商減價增優惠吸客，星星地產元朗現樓新盤「雨後」今日(7日)更新價單，下調16伙三房定價由0.8%至9.7%，另新增三房享「置好啲」免費傢俬組合優惠，若不選擇此優惠，樓價可直減15萬元，有單位時隔逾一年劈價近25%。發展商同步上載銷售安排，當中11伙安排於周日(11日)以先到先得形式發售。

據價單顯示，是次減幅最大屬11樓J室，價單原定價929.7萬元，現降價9.7%至839.8萬元。另有單位時隔一年賣平約兩成半，以9樓J室為例，實用面積592方呎，現折實售價627萬元，呎價10,593元，較去年3月售出的低一層單位8樓J室，成交價833.98萬元，成交呎價14,087元，減價近207萬元或約25%。