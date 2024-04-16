雨後2戶型新增免費傢俬組合優惠 周五賣59伙｜元朗新盤

「雨後」落實於周五推售59伙，實用面積由294至717方呎。

發展商積極新增優惠吸客。星星地產旗下元朗「雨後」周一(15日)更新價單及公布最新銷售安排，為所有開放式單位與指定一房單位推出「置好啲」免費傢俬組合優惠，並落實於周五(19日)推售59伙，實用面積由294至717方呎。

星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，項目開放式與一房開積大，其中標準樓層開放式S室達294呎，與市面上不少一房呎數相若。今次送贈買家的開放式傢俬組合優惠為單位提供玻璃趟門間隔，即時讓單位成為項目另類一房，適合年輕上車與投資客。另外一房贈送的傢俬組合亦包括閣樓設計，提升家居空間感。