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地產
2024-04-16 18:42:02

雨後2戶型新增免費傢俬組合優惠 周五賣59伙｜元朗新盤

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雨後2戶型新增免費傢俬組合優惠 周五賣59伙｜元朗新盤

「雨後」落實於周五推售59伙，實用面積由294至717方呎。

發展商積極新增優惠吸客。星星地產旗下元朗「雨後」周一(15)更新價單及公布最新銷售安排，為所有開放式單位與指定一房單位推出「置好啲」免費傢俬組合優惠，並落實於周五(19)推售59伙，實用面積由294717方呎。

星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，項目開放式與一房開積大，其中標準樓層開放式S室達294呎，與市面上不少一房呎數相若。今次送贈買家的開放式傢俬組合優惠為單位提供玻璃趟門間隔，即時讓單位成為項目另類一房，適合年輕上車與投資客。另外一房贈送的傢俬組合亦包括閣樓設計，提升家居空間感。

星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山指，項目最新開放21K室連「置好啲」免費傢俬組合示範單位。若買家購買時不選擇免費傢俬組合，可改選「置鬆啲」傢俬津貼，扣減高達8萬元的樓價。

雨後2戶型新增免費傢俬組合優惠 周五賣59伙｜元朗新盤 雨後2戶型新增免費傢俬組合優惠 周五賣59伙｜元朗新盤

雨後開售至今累沽241

星星地產銷售及市場推廣高級主任王楚欣補充，今次特意提供180天先住後付付款方式，為買家提供更大彈性調動資金。她續指，今次更新價單繼續提供「雨後彩蛋」限時折扣，連同「45天成交計劃」的6.5%折扣優惠，買家續可享達18.5%20.5%折扣優惠。當中，3S室若選擇「置鬆啲」傢俬津貼連同「雨後彩蛋」限時折扣，單位的折實售價383.97萬元。

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據悉，「雨後」減辣後累沽53伙，套現逾3億元，項目迄今累計沽出241伙，套現逾14.5億元。

雨後」位於元朗宏業西街21號，採單幢式設計，提供335伙，標準分層單位佔項目整體單位約90%，5種戶型包括開放式、一房(開放式廚房)、兩房(開放式廚房)、兩房連書房(開放式廚房)，以及三房一套連儲物房(獨立廚房)間隔，實用面積介乎276至約720方呎；而餘下約10%為特色單位。

即睇元朗新盤雨後最新資訊 (House730)

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