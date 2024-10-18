雨後SAA動物醫療中心開幕 住戶可享一年會員優惠｜元朗新盤

星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，星星地產一直支持寵物友善的居住環境，因此，非常高興保護遺棄動物協會選擇雨後作為他們的動物醫療中心選址。自去年三月開始銷售以來，雨後便以寵物友善為其核心理念，吸引了不少飼養貓、狗和雀鳥等等的買家選擇雨後作為他們的居所。隨著這次動物醫療中心的開幕，雨後不僅擁有綠意盎然的大自然環境，更成為一處人和動物友善的居住空間，透過完善的設施和服務，為住戶帶來寵物友善的和諧生活體驗。

他強調，目標是營造一個不僅僅是住戶和他們的寵物可以舒適居住的環境，更是讓住戶、鄰里之間因共同愛護動物的信念而建立更緊密的社區關係。希望雨後成為一個真正動物友善的居住地，住戶可以與他們的寵物共同享受設施如雨後內的寵物公園，讓寵物和主人都可以安心自在地生活。相信這樣的設計和理念，能讓雨後成為一個充滿活力、和諧共存的社區，真正做到人與動物和諧共處，共同享受大自然的美好。

住戶會員享系列寵物醫療服務

為慶祝SAA動物醫療中心正式投入服務，SAA創辦人陳淑娟宣布，所有雨後住戶將可享有一年會員專屬優惠，讓他們能夠以優惠價享受一系列寵物醫療服務，包括疫苗接種、絕育手術等。這些優惠旨在支持住戶以更方便和經濟的方式照顧寵物健康，同時透過積極推廣動物福利，讓更多住戶參與到保護遺棄動物的行動中，共同推動領養和負責任飼養的文化。