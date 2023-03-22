電動車｜英皇國際與Tesla合作 5個商場及商廈設V3超級充電站

英皇國際集團宣布，與Tesla簽署「綠色運輸合作備忘錄」，率先參與升級Tesla V3超級充電站及最新目的地充電站計劃。計劃切實響應行政長官在2022年施政報告中關於推動綠色運輸、加快運輸業低碳轉型的要求，將為電動車車主提供更方便快捷的充電體驗，以配合本地日趨普及的綠色運輸發展，攜手共建綠色智慧城市。
Tesla最新V3超級充電站及目的地充電站將在英皇國際旗下共5個商場及商廈項目陸續推行，第一階段包括淺水灣灘畔商場the pulse、屯門建發里主題複合式商廈Lane Up、北角健威坊商場、火炭穗禾苑和屯門新都商場等，共設55個充電器，當中包括18個超級充電裝置及37個目的地充電器裝置。全新升級制式輸出功率可達250kW，充電15分鐘即可增加約275公里續航里程，為車主節省平均50%的充電時間。裝置更附設Tesla Wifi，Tesla電動車駛進站內將會自動連結，為車輛作OTA無線軟件更新，令車輛功能與時俱進。
為配合智慧城市的發展，英皇國際亦正積極與Tesla籌備將合作延伸至更多旗下即將落成的住宅項目，以及集團內地總部北京英皇集團中心及澳門的商業項目。
英皇國際副主席楊政龍表示，集團一直透過高效能源管理實踐可持續發展的目標，很高興能夠與Tesla香港達成這項重要的合作，響應政府減碳減排的方向及政策，雙方透過切實行動宣揚綠色運輸的理念。這項合作預計能夠為本地節約每年至少500萬公斤的二氧化碳排放，為商、住用戶及公眾提供最舒適便捷的智能生活模式，一同探索智慧未來。
Tesla區域總監范菁怡稱，Tesla將會在2023年積極繼續擴展Tesla的充電網絡，支援更多電動車車主。目前全港十八區均已覆蓋Tesla的充電網絡，隨著今次的合作落成，期望更多的合作夥伴加入一同推動可持續發展能源的未來。