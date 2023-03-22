電動車｜英皇國際與Tesla合作 5個商場及商廈設V3超級充電站

英皇國際集團宣布，與Tesla簽署「綠色運輸合作備忘錄」，率先參與升級Tesla V3超級充電站及最新目的地充電站計劃。計劃切實響應行政長官在2022年施政報告中關於推動綠色運輸、加快運輸業低碳轉型的要求，將為電動車車主提供更方便快捷的充電體驗，以配合本地日趨普及的綠色運輸發展，攜手共建綠色智慧城市。 Tesla最新V3超級充電站及目的地充電站將在英皇國際旗下共5個商場及商廈項目陸續推行，第一階段包括淺水灣灘畔商場the pulse、屯門建發里主題複合式商廈Lane Up、北角健威坊商場、火炭穗禾苑和屯門新都商場等，共設55個充電器，當中包括18個超級充電裝置及37個目的地充電器裝置。全新升級制式輸出功率可達250kW，充電15分鐘即可增加約275公里續航里程，為車主節省平均50%的充電時間。裝置更附設Tesla Wifi，Tesla電動車駛進站內將會自動連結，為車輛作OTA無線軟件更新，令車輛功能與時俱進。