電費陷阱｜港漂女收近五位數天價電費單　疑因1家電超食電出事｜好裝修

最近，一名港漂女生在社交平台小紅書上分享了她的電費賬單，被「天價電費」嚇壞了。這位女生表示，自己在2024年12月25日至2025年2月25日的兩個月內，電費竟高達近一萬元，讓她感到無比震驚。在冬季沒有需要開冷氣的情況下，這樣的高額賬單實在不尋常，讓她感到困惑，更猜測可能與一部家電有關⋯⋯

兩個月電費近萬元 樓主慘呻：這是連呼吸都要花錢的地方

根據她的賬單，這段期間內她的用電度數為4,766度，電費基本費用為7,082元，加上燃料調整費和政府補貼扣除後的最終金額為$9,177。對於一個家庭來說，這樣的用電量相當驚人。而她的家庭成員包括兩個人、兩隻貓和一隻狗，過去的電費通常在4,000至5,000元之間，這次的暴增讓她感到「心已死」，並感慨「這是一個連呼吸都要花錢的地方」。

帖文曝光後，引發了大量網上熱烈討論，許多網民對她的電費表示驚訝，紛紛猜測電費暴增的原因。有網民直言：「我一家三口加埋煮食用電，每期單只交1,100元左右」、「你這是10年的電費吧，怎麼會這麼高？」還有網民質疑是否有電器老化或故障，甚或是被偷電的情況，認為應該檢查家中的電器狀況。