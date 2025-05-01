電費陷阱｜港漂女收近五位數天價電費單　疑因1家電超食電出事｜好裝修

最近，一名港漂女生在社交平台小紅書上分享了她的電費賬單，被「天價電費」嚇壞了。這位女生表示，自己在2024年12月25日至2025年2月25日的兩個月內，電費竟高達近一萬元，讓她感到無比震驚。在冬季沒有需要開冷氣的情況下，這樣的高額賬單實在不尋常，讓她感到困惑，更猜測可能與一部家電有關⋯⋯
兩個月電費近萬元 樓主慘呻：這是連呼吸都要花錢的地方
根據她的賬單，這段期間內她的用電度數為4,766度，電費基本費用為7,082元，加上燃料調整費和政府補貼扣除後的最終金額為$9,177。對於一個家庭來說，這樣的用電量相當驚人。而她的家庭成員包括兩個人、兩隻貓和一隻狗，過去的電費通常在4,000至5,000元之間，這次的暴增讓她感到「心已死」，並感慨「這是一個連呼吸都要花錢的地方」。
帖文曝光後，引發了大量網上熱烈討論，許多網民對她的電費表示驚訝，紛紛猜測電費暴增的原因。有網民直言：「我一家三口加埋煮食用電，每期單只交1,100元左右」、「你這是10年的電費吧，怎麼會這麼高？」還有網民質疑是否有電器老化或故障，甚或是被偷電的情況，認為應該檢查家中的電器狀況。
這電器可能是「食電怪獸」 貴過開冷氣
不少網民認為樓主的用電量驚人，懷疑「原兇」是電熱水爐。但樓主表示家中使用的熱水器是煤氣爐，並非電熱爐。而也縱觀全屋家電，推測可能與她使用的一款恆溫葉片式電暖器有關，「能想到唯一可能性是電暖器片，但會耗電那麼多，看到還是震驚了，沒想到電暖器會貴過空調」。她指出，這種電暖器的耗電量可能比冷氣機還要高，長時間運行導致電費激增。她的懷疑引起了不少網友的共鳴，許多人表示電暖器在冬季確實會消耗大量電力，尤其是在氣溫較低的情況下。
耗電量最高的五種家電
根據機電工程署《電力教室》的資料，一般家庭中耗電量最高的五種家電分別為冷氣機、暖風式或充油式電暖爐、洗衣乾衣機 (可熱水洗衣)、微波爐和熨斗。這些設備因為在使用過程中需要消耗大量電力，不僅影響家庭的電費支出，也影響整體的能源使用效率。特別是在冬季，電暖器的耗電量可能會驚人增長。大家了解這些資訊能幫助更有效地管理家庭用電，避免不必要的高額電費。
資料來源：機電工程署
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