露台成「亮點」 買家1,555萬購維景灣畔罕有露台戶

近日網絡上瘋傳一則啟德區某私樓屋苑於露台纏綿片段後，惹來全城熱話，買樓附有露台，隨即成單位亮點。將軍澳逾5,700伙規模的維景灣畔，只有第3期設有露台，放盤少之又少，近日一個連露台單位，業主減價近百萬元以1,555萬元沽出，持貨6年賺近「5球」。

近年私樓物業多設有露台，部份公契可晾衫或放置雜物，太古地產及新地共同發展的維景灣畔，建有3期全數15座，提供5,728個單位，僅有第3期，向東南或東北的每3層的單位，以梅花間竹式設有露台，因而露台戶屬整個屋苑罕有單位。中原地產將軍澳都會駅第二分行高級分區營業董事伍錦基表示，維景灣畔16座中層D室，實用面積795方呎，業主原叫價1,650萬元，減價95萬元以1,555萬元沽出，實用呎價19,560元。原業主2016年以1,100萬元購入，是次沽貨，持有單位6年帳面賺455萬元，升幅41%。單位向東南，內籠簇新，有裝修之餘，同時兼望園景、海景，屬同類型優質戶。

由於屋苑規模大，設有住客會所，提供多個泳池、保齡球場、健身室等不同的休憩設施，受用家庭客追捧。不過，屋苑各座數呈一字排開，住戶經有蓋行人天橋前往港鐵調景嶺站及城中馬尺商場，雖然不受日曬雨淋的影響，惟前往港鐵站步程，視乎期數有所不同，當中以第3期最近港鐵站。