青衣區四日錄7宗綠表成交 白居二後生女購長安邨兩房 樓價勁升11倍 原業主買入幾錢？

新一批「白居二」取得購買證後陸續入市，市場氣氛回升，青衣區最近更在4日內連錄7宗綠表成交。中原地產青衣城第三分行高級資深分區營業經理黃俊傑表示，青衣區本月暫錄37宗二手買賣成交，綠表成交佔9宗，當中長安邨及長發邨各錄得3宗成交，平均實用呎價5,000多元。他續稱，最新成交之一是長安邨安潮樓高層3室，平均實用面積443方呎，採兩房間隔，去年7月放盤開價320萬元(未補地價)，直至早前加息後，業主才願意減價，最新叫價288萬元，新近獲白居二後生女客人以238萬元承接，實用呎價5,372元。據悉，原業主於1998年7月僅以20.12萬元入市，現轉售帳面獲利217.88萬元，單位24年間升值11倍。

第 2 次申請即中籤 年輕白居二客購長發邨靚裝

此外，該行近日亦促成長發邨勁發樓中層2室成交，黃俊傑續稱，單位實用面積443方呎，兩房間隔，附雅致裝修，10月開價330萬元(未補地價)，現以285.5萬元售予白居二買家，實用呎價6,445元。原業主於2008年同樣以低價21.01萬元買入單位，帳面獲利264.49萬元，單位14年間升值約13倍。至於新買家為一名廿餘歲上車客，第二次申請白居二便成功中籤揀樓，7月開始到各區睇樓，最終認為青衣區交通及生活配套完善，見上址裝修合意，即購入自用。