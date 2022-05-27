青衣新盤｜多圖！明翹匯現樓示位首曝光 高層四房擁山海雙景

佳明集團(1271)青衣明翹匯已屆現樓，至今累售約720伙，套現逾48億元，平均成交呎價約16,500元，一房、兩房及花園複式戶已悉數沽清。現餘下56伙待售，短期內主力銷售三房、四房套及平台特色戶，實用面積由586至808方呎不等，部分將擬以招標形式發售。發展商首度開放2座29樓A室現樓單位，為四房套連多用途房及洗手間，開則屬青衣區內罕有。單位實用面積808方呎。

單位不設玄關位置，長方形客飯廳配雙趟門露台，提升採光度外，住戶亦更可望山景及遠眺貨櫃碼頭、港島西一帶的開揚海景。單位屬「梗廚」設計，並連接多用途房，提供更多儲物空間。

單位客廳與房間景觀同向，長走廊貫穿四間房間，所有房間開則方正，主人套房空間寬敞，住戶放置大床後仍可三邊下床，外連工作平台。

發展商表示，項目三房及四房套房單位配設多款國際品牌設備，包括蒸焗爐、微波爐，電磁爐及煤氣煮食爐，更特設酒櫃，浴室配置洗手盆及坐廁、淋浴裝置及水龍頭等。大門入口設有「智能控家居 SmartAtHome」Samsung智能輕觸式指紋門鎖及入門燈光感應系統，入門燈光感應系統設置三個模式，分別為「開」、「關」及「自動感應」，令住戶毋須摸黑開燈。

項目更專設「Grand Ming Living App」管理應用程式，享受嶄新管理服務，包括「Grand Gourmet」代購服務、家居維修諮詢服務、「Smart Booking」會所設施及「Smart Notice」電子通告等。

營業及市務總監顏景鳳稱，上述示範單位今日(27日)起開放現樓供預約參觀。另為慶祝明翹匯現樓入伙，推出「業主專車接送服務」，循環綫由項目至南昌站，車程預計約10至13分鐘，最快可於7月起通車，至於項目管理費為每呎4.3元。