青衣新盤｜明翹匯3.5萬方呎會所有相睇！20項設施動靜皆宜

佳明集團(1271)青衣明翹匯已屆現樓，作為該區19年來全新私人發展項目，除項目的閃鑽玻璃幕牆建築十分矚目，其廣達35,000方呎住客會所「The Grand Club」連室外泳池及伸延綠化空間，提供約20項多元化設施，規模之大及新穎設施屬青衣區內罕見，而發展商率先向傳媒介紹現樓會所。

明翹匯大樓基座樓底極高，宏闊入口特設「明翹大道」，由國際級園林設計團隊「Adrian L. Norman」主理，園林空間及垂直綠化牆融和為一。廣達35,000方呎會所「The Grand Club」連室外泳池及伸延綠化空間，會所大堂設計瑰麗時尚，天花設置波浪型大型吊燈。會所中庭亦設有偌大落地玻璃，室外獨特露天休憩空間「綠緻庭園」，毗鄰為室內休創空間「綠園雅座」。

會所亦特設多項運動設施，包括「The Grand Gym」健身室提供多功能訓練設備，瑜伽室及嶄新設施「VR實感體驗室」，提供多種刺激實感情景遊戲。

住戶亦可於會所享受多項靜態設備，當中兩大華麗宴會廳「明聚匯」及「翹聚匯」，可供約80人共聚，住戶可以租借場地舉辦各種聚會。此外，小朋友專屬的三大兒童天地，包括「童萌樂園」、「童樂派對」及「積木王國」，讓住戶可隨時享受家庭樂。此外，藝術天地「自油空間」發揮無限藝術創意；其他多元化消閒娛樂設施包括「休閱天地」、鼓樂室、桌球室、「聲映薈」、「牌藝坊」、樂

韻室等。

另外，項目特設以園林布局圍繞室外泳池「水映明翹」、「童樂池」及「池畔雅座」。