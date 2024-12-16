青衣海欣花園高層全海兩房 「5字頭」有交易｜有樓睇

新鴻基旗下青衣臨海屋苑海欣花園，位置鄰近青衣海濱公園，不少單位景觀可享藍巴勒海峽海景及園景，而且全盤清一色兩房間隔，特別適合兩口子及小家庭居住。現時屋苑有一伙全海景高層戶放盤，景觀優質兼且內部裝修企理，最新叫價6球有找。

廳房均望海

海欣花園由5座住宅大廈組成，涉及伙數有1,432個，戶型全為兩房間隔，實用面積介乎364至544方呎，單位大廳主要採鑽石廳設計，實用率有74%。是次推介的海欣花園放盤為6座高層D室，實用面積471方呎，現時叫價599萬元，平均實用呎價12,718元。單位座向東面，享有高層全海景致，大廳和睡房均可享全海景色，視野開揚舒適，而且單位內櫳裝修企理，仍算新淨，可助新買家節省不少裝修費。

此外，海欣花園設有住宅會所，提供泳池、蒸汽浴室、健身室、兒童遊戲室及數個多用途室等，基本的會所設計齊備。屋苑距離港鐵青衣站約13分鐘步程，附近亦有小巴來往港鐵葵芳站，以及多條巴士線前往港九各區，日常出入算方便。