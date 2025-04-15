青衣盈翠半島三房業主 3大原因劈價走貨 呎價僅1.3萬 平過兩房｜二手樓成交

二手樓價仍低，個別更可以兩房價錢買三房單位，吸引買家入市。中原地產青衣高級資深分區營業經理黃國強表示，青衣指標屋苑盈翠半島套三房大單位，成交向來不多，主要由於業主叫價態度較強硬，屋苑去年全年只有約15宗同類成交。最近市場不明朗因素增加，樓市交投氣氛較淡，部分業主態度軟化，擴大議價空間，甚至以低價吸引買家入市。

呎價創同類近一年新低 黃國強指，分行新近促近盈翠半島10座高層G室成交，實用面積666方呎，採套三房間隔，享內園景致。單位今年2月放盤，叫價968萬元，放盤至今約兩個月，業主初時議價空間不多，最近見關稅戰為市場帶來不明朗因素，為了盡快沽貨，遂擴大議價空間，最近減至868萬元放售，新近經買家議價後，以866萬元沽出，較本月一宗海景兩房單位成交價868萬元，還要平2萬元，創同類單位近一年來造價新低，折合實用呎價僅13,003元。

單位 27 年無翻新 低價吸客成功沽出 據悉，原業主於1998年以320.8萬元一手買入上址，期內單位未曾進行翻新，現時內櫳狀況較舊，加上新盤頻頻低價搶客，業主深知要大幅折讓才有承接，所以肯「劈價走貨」。至於新買家為區內分支家庭，留意盈翠半島多時，目標用900萬元左右購買三房套戶自住，見上址價錢吸引，於是馬上承接。是次原業主長情持貨上址27年，帳面仍大賺545.2萬元離場，期內升值1.7倍。 即睇青衣盈翠半島放盤(HOUSE730)