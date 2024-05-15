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地產
2024-05-15 11:11:03

韓國炸雞店攻港 30萬租中環近3千呎地舖 蜜雪冰城逾15萬銅鑼灣開分店｜商舖市況

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韓國炸雞店BB‧Q Chicken首度來港分舖，月租約30萬租用中環域多利皇后街近3千呎地舖。(中原提供)

韓國炸雞店BB‧Q Chicken首度來港分舖，月租約30萬租用中環域多利皇后街近3千呎地舖。(中原提供)

隨著即將增加開放8個內地城市之個人遊計劃，本港商舖租賃交投亦有上升趨勢。中原(工商舖)商舖部近期促成多宗港島區租務成交，當中包括中環域多利皇后街地舖，月租約30萬元，新租客為首度進軍本港的韓國炸雞店BB‧Q Chicken。至於內地茶飲品牌蜜雪冰城，亦進駐銅鑼灣開設本港第二間分店。

新租與上手蠔店持平

中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事黃新宇表示，上述地舖位於中環域多利皇后街00150016號裕成商業大廈地下13號舖及閣樓01號舖，日前獲韓國炸雞店BB‧Q Chicken承租，為該品牌進軍香港的首間門市。該舖總建築面積有2,950方呎，包括地舖及面積1,875方呎閣樓，月租約30萬元，與上一手租客蠔店持平。

蜜雪冰城銅鑼灣店月租15萬 貴上手3千

他續稱，另一宗餐飲品牌租務成交為內地茶飲店蜜雪冰城，繼旺角首店後，再於銅鑼灣區設立分店，承租軒尼詩道489號銅鑼灣廣場1期地下G3A舖，月租15.3萬元，新租金相較上手租客台灣牛角包專門店八月堂的15萬元，溢價約2%

內地茶飲店蜜雪冰城於旺角開設本港首間店舖後，將於銅鑼灣開分店。(資料圖片)

內地茶飲店蜜雪冰城於旺角開設本港首間店舖後，將於銅鑼灣開分店。(資料圖片)

港島區多打卡點 吸外地餐飲進駐

黃新宇指出，港人北上消費持續，影響與內地關口較便利的新界及九龍一帶，惟港島區核心消費區如中環、銅鑼灣及灣仔一帶，較多特色景點，因而頗受旅客歡迎，故不少海外及內地餐飲品牌把開業焦點投放在港島區舖位上。隨著政府最新開放內地8個城市居民本港旅遊，預料將帶動更多內地及海外餐飲品牌關注港島區商舖市場，今年下半年港島區舖位租務市場會迎來新機遇，料空置率會見改善，租金會有所增長。
即睇中環區商舖租盤(HOUSE730)

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