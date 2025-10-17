韓團ENHYPEN快閃店登陸銅鑼灣wwwtc mall 料本月人流增逾8%｜商場動態

今個秋日，新鴻基地產(016)旗下銅鑼灣wwwtc mall以多元化精彩活動吸納客源，繼早前熱爆香港的韓國男團SEVENTEEN Pop-Up後，於10月份引入另一韓國男團ENHYPEN「Artist-Made Collection by ENHYPEN」限定快閃店，並推出多個應節活動「蜜蜂空中奇幻表演」、及L5維港空中花園「萬聖節狂舞派對」，精準覆蓋追星族、家庭客及毛孩族等客群，配合秋日尊享禮遇，預計10月份人流按年增逾8%。

韓團ENHYPEN的「Artist-Made Collection by ENHYPEN POP-UP in HONG KONG」快閃店今日正式開幕，吸引大批粉絲到場選購全球快閃店限定的成員聯乘周邊商品。是次系列由ENHYPEN七位成員親自參與企劃，將個人品味與創意融入設計。現場商品種類豐富，包括「一等級觸感」睡衣、限量鑰匙圈、風格獨特的Hoodie、精緻銀項鍊、熊熊毛帽、迷你公仔模型、航空外套及毛毛地毯等多款精品，消費滿額更有機會隨機獲贈成員A4珍藏海報。快閃店內亦設有多個體驗環節，如產品企劃紀錄片放映、成員語音留言、主題展示區及打卡專區等，粉絲紛紛前來為成員應援，場面熱鬧。快閃店活動期間，粉絲憑快閃店內任何消費單據及L5維港空中花園的打卡照片，即可換領商場20元電子餐飲優惠券1張。