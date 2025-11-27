順聯出售柴灣興民商場及停車場 市值5億 較9年前向領展購入價高逾1倍

世邦魏理仕表示，獲業主委託為獨家代理出售港島東柴灣大潭道188號興民商場及停車場。該項目樓高6層，總建築面積約47,225方呎，並連同226個車位一併出售，市場估值為5億元。 物業位於港鐵柴灣站附近，交通便利，步行即可達地鐵及多條巴士路線，經附近的東區走廊連接港島各區。商場位處住宅民生區，民生需求穩定。 順聯集團先後向領展購入 3 個商場 據悉，業主為順聯集團，於2016年擲約2.08億元向領展(823)購入，數年前耗資巨額翻新改裝，並且引入一間知名國際學校為主要租戶，現為市場罕有的大型綜合商業資產。物業現已100%租出，當中約83%樓面由上述國際學校長期租用，租約穩定，提供穩定現金流。教育行業屬逆經濟周期行業，具高度防守性。餘下樓面則為民生配套商舖，包括超級市場、便利店、診所、自提點及停車場等等，租賃穩定性高。

除是次放售的興民商場，資料顯示，順聯集團於2015年及2016年分別向領展收購香港仔田灣商場及大圍新田圍商場，作價分別為4.86億及4.61億元。