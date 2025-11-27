熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 大光麵 立法會選舉2025 高市早苗 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-11-27 19:30:00

順聯出售柴灣興民商場及停車場 市值5億 較9年前向領展購入價高逾1倍

分享：
順聯出售柴灣興民商場及停車場 市值5億 較9年前向領展購入價高逾1倍

是次放售物業現已100%租出，當中約83%樓面由上述國際學校長期租用，租約穩定，提供穩定現金流。(世邦魏理仕提供)

世邦魏理仕表示，獲業主委託為獨家代理出售港島東柴灣大潭道188號興民商場及停車場。該項目樓高6層，總建築面積約47,225方呎，並連同226個車位一併出售，市場估值為5億元。

物業位於港鐵柴灣站附近，交通便利，步行即可達地鐵及多條巴士路線，經附近的東區走廊連接港島各區。商場位處住宅民生區，民生需求穩定。

順聯集團先後向領展購入3個商場

據悉，業主為順聯集團，於2016年擲約2.08億元向領展(823)購入，數年前耗資巨額翻新改裝，並且引入一間知名國際學校為主要租戶，現為市場罕有的大型綜合商業資產。物業現已100%租出，當中約83%樓面由上述國際學校長期租用，租約穩定，提供穩定現金流。教育行業屬逆經濟周期行業，具高度防守性。餘下樓面則為民生配套商舖，包括超級市場、便利店、診所、自提點及停車場等等，租賃穩定性高。

adblk5

除是次放售的興民商場，資料顯示，順聯集團於2015年及2016年分別向領展收購香港仔田灣商場及大圍新田圍商場，作價分別為4.86億及4.61億元。

順聯出售柴灣興民商場及停車場 市值5億 較9年前向領展購入價高逾1倍 順聯出售柴灣興民商場及停車場 市值5億 較9年前向領展購入價高逾1倍

世邦魏理仕：料受長線收租客青睞

世邦魏理仕香港資本市場及私募投資部資深董事鮑珏鍵指，適逢政府政策發展香港成為國際教育樞紐，愈來愈多「高才通」子女來港就讀，不少國際學校及教育機構收生持續上升，市場亦錄得多宗該類租客新租或擴充，反映教育類租客之穩健外，其承租能力日後也會有所提升。是次物業定位為穩定高回報資產，除了學校為主要租戶外，其餘商舖及車位防守性也十分高，料整個資產受長線收租客青睞。

玻璃水漬如何清除？4招整走頑固水漬（am730製圖） 玻璃水漬如何清除？水漬形成原因（am730製圖） 玻璃水漬如何清除？1. 清潔海綿（am730製圖） 玻璃水漬如何清除？2. 醋 + 檸檬酸（am730製圖） 玻璃水漬如何清除？3. 強效漬滅清潔劑 + 抹布（am730製圖） 玻璃水漬如何清除？4.去污膏 + 刮刀（am730製圖）

追蹤am730 Google News

 
 