預售樓花｜地政總署：逾2.4萬伙預售樓花待批　創近20年高位

第五波疫情嚴重打擊發展商銷售新盤策略，首季預售樓花同意書審批亦進度緩慢，而隨著疫情逐漸緩和，發展商正積極部署推盤。據地政總署最新資料顯示，今年首3個月累積待批預售樓花住宅項目多達46個，涉及單位24,834伙，數字是近20年來高位；而對上一個新高紀錄已是2002年7月份，當時待批預售樓花單位有25,460伙。

3 月份接獲 4 份預售樓花申請 涉 2,002 伙

資料又顯示，上月接獲4份預售樓花同意書申請，合共涉及2,002伙，當中包括九倉（0004）九龍塘龍翔道188號豪宅項目，涉及28伙，預計在2024年6月底落成；而會德豐、恒地（012）、新世界（0017）等合作發展的啟德跑道區承豐道22號，亦於上月申請預售樓花，涉及566伙，將於2024年9月底落成。

至於部署最快今個月推售，由信置（083）、嘉華（173）、中國海外（688）及港鐵（066）合作發展的第1A期柏瓏I，發展商亦已於上月入紙就第1B期申請預售，涉及單位805個。而在今年2月份撤回申請的恒地旗下粉嶺馬適路8號一期，也在上月重新申請預售樓花，提供603伙，預計落成日期為今年11月30日。