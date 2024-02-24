預算案前買家偷步入市！業主把握機會出貨 元朗近鐵路盤連環「見紅」｜二手蝕讓

《財政預算案》將於下周三(28日)發表，市場預期會為樓市進一步「減辣」或「撤辣」，加上息口已見頂，年內亦會減息，增添買家入市信心。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，部分買家選擇偷步入市，元朗區單日錄得3宗買賣，當中鄰近港鐵元朗站的Grand YOHO，最新有兩房以750萬元成交，惟原業主持貨約8年，帳面損手68萬元離場。

王勤學指，元朗區本月錄近40宗成交，Grand YOHO佔3宗，平均實用呎價約14,800元。最新錄得Grand YOHO 1座低層B室，實用面積約508方呎，兩房間隔。原叫價770萬元，最後減價20萬元，至750萬元沽出，呎價約14,764元。