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地產
2024-02-24 12:00:00

預算案前買家偷步入市！業主把握機會出貨 元朗近鐵路盤連環「見紅」｜二手蝕讓

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預算案前買家偷步入市！業主把握機會出貨 元朗近鐵路盤連環「見紅」｜二手蝕讓

預算案前買家偷步入市！業主把握機會出貨 元朗近鐵路盤連環「見紅」｜二手蝕讓

《財政預算案》將於下周三(28)發表，市場預期會為樓市進一步「減辣」或「撤辣」，加上息口已見頂，年內亦會減息，增添買家入市信心。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，部分買家選擇偷步入市，元朗區單日錄得3宗買賣，當中鄰近港鐵元朗站的Grand YOHO，最新有兩房以750萬元成交，惟原業主持貨約8年，帳面損手68萬元離場。

王勤學指，元朗區本月錄近40宗成交，Grand YOHO3宗，平均實用呎價約14,800元。最新錄得Grand YOHO 1座低層B室，實用面積約508方呎，兩房間隔。原叫價770萬元，最後減價20萬元，至750萬元沽出，呎價約14,764元。

原業主於2016年以818.2萬元一手買入單位，持貨約8年，現轉手帳面損失68.2萬元，物業期內貶值約8.3%

即睇元朗Grand YOHO放盤 (House730)

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朗屏8號三房劈價125萬沽

利嘉閣地產元朗-朗屏站1行分區經理梁錦豪指，毗鄰港鐵朗屏站的朗屏8號最新錄得1座中層J室成交，單位實用面積約598方呎，三房間隔，外望內園景。原開價800萬元，最終劈價125萬元或約15.6%，以675萬元成交，呎價約11,288元。

據了解，新買家早前聯絡代理睇樓，認為單位間隔實用，且鄰近港鐵朗屏站，出行方便，即與業主洽商議價。原業主於2017年以約743.2萬元一手買入單位，持貨約7年，現轉售帳面虧損68.2萬元或約9.2%

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梁錦豪補充，該屋苑現時有約40個單位放盤，最低入場費由360萬元起。

即睇元朗朗屏8號放盤 (House730)

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