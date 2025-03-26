預算案後實力客出動 旺市蔓延至中高價樓｜樓市走勢

自《財政預算案》放寬細價樓印花稅後，加上股市急上，「小陽春」先在新盤市場出現，二手更有「接力」之勢。除細價樓外，樓價2,000萬元以上的中高價住宅，撤辣後成交量增近六成。 樓市逐步回暖，一手市場交投率先止跌回升。據中原地產數據，2025年2月一手私人住宅市場錄得895宗買賣登記，按月上升18%，創3個月新高；購買力此消彼長之下，新盤接連低價開售搶客，上月二手私樓買賣登記量已連跌3個月，2月跌至1,993宗，創1年新低。惟上月數據仍未反映《財政預算案》後的「小陽春」現象，相信3、4月份的登記量會出現更明顯升幅，尤其一手市場。自踏入3月份，一手市場再進一步轉旺，不足半個月已錄逾1,200宗成交，是2月同期的三倍，部分新盤見反應好，逐步加價。

太古城呎價重上 2 萬 新盤旺市之下，整體買家入市信心亦逐步增強，「小陽春」更由細價樓蔓延至樓價2,000萬元以上的中高價住宅。其中，被視為樓市風向指標、屬傳統十大屋苑之首的鰂魚涌太古城，在《財政預算案》後即錄得一宗矚目大額成交，一個複式單位以2,600萬元售出，呎價約20,313元。是次成交價創屋苑自2022年7月後新高，呎價亦為屋苑近5個月以來重上2萬元水平。 過去太古城複式戶甚少成交，原因是放盤不多，業主惜貨，同類單位高峯期造價更高達4,000萬元。如春櫻閣頂層A室，實用面積1,277方呎，2020年5月便以4,030萬元易手，呎價約31,588元，無論成交金額及呎價均創屋苑歷史新高。與四年多前呎價相比，太古城複式戶呎價回落超過三成。對新買家而言，絕對是筍價。