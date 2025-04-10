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2025-04-10 12:00:00

預算案後普通話拼音買家急升80% 重上千宗水平 創3個月新高｜樓市數據

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預算案後普通話拼音買家急升80% 重上千宗水平 創3個月新高｜樓市數據

預算案後普通話拼音買家急升80% 重上千宗水平 創3個月新高｜樓市數據

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《財政預算案》後樓市重現小陽春，內地客入市個案回升。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，3月份私人住宅市場暫錄得1,097宗姓名為普通話拼音的買家入市個案，按月增加近八成，創3個月新高。

受惠預算案放寬細樓價印花稅，市場購買力釋放，投資者及內地客轉趨活躍，帶動3月份一、二手私人住宅錄得4,904宗買賣登記，較2月份的2,825宗上升74%，當中反映內地客入市情況、姓名為普通話拼音的買家暫錄1,097宗或22%，較2月份619宗增加77%，創3個月新高。該類買家上月涉及入市金額逾94.1億元，按月增加79%，同屬3個月高位，平均每宗樓價涉約858萬元。

總結今年首季，全港私人住宅市場合共錄得2,461宗普通話拼音買家入市個案，較上季3,562宗下跌三成，與去年第二季高峯期4,241宗比較，則跌逾四成。

預算案後普通話拼音買家急升80% 重上千宗水平 創3個月新高｜樓市數據

北角「皇都」3月份售出277伙中，有111伙的買家姓名為普通話拼音，比例40%，是月內錄得最多「普通話客」入市的樓盤。

北角皇都上月最受內地買家歡迎樓盤

至於上月最受內地買家歡迎的樓盤，來自多個平價新盤。新世界發展(017)北角「皇都」3月份售出277伙中，有111伙的買家姓名為普通話拼音，比例40%，是月內錄得最多「普通話客」入市的樓盤；第二位是恒基地產(016)九龍城「南首」，上月售出217伙，其中96伙普通話拼音入市個案，佔比44%

受惠100元印花稅，上月有多個細價新盤熱賣，其中元朗「朗天峰」及天水圍「YOHO WEST PARKSIDE」，分別售出432316伙，買家以本地客居多，普通話拼音買家比例不足兩成，分別佔15%14%

若以地區分析，3月最多普通話拼音買家入市的五大地區，第一位是有「小福建」之稱的北角，有134宗；之後是九龍城98宗、元朗東南69宗、啟德新區68宗，以及天水圍49宗。

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陳永傑：相信有部分避險資金已流入物業市場

後市方面，陳永傑表示，貿易戰觸發全球股市震盪，美國或加快減息步伐，甚或最快下月重啟減息，對本港樓市有利。股市波動大，相信有部分避險資金已流入物業市場，當中料不乏投資者及內地客。

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