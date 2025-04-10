預算案後普通話拼音買家急升80% 重上千宗水平 創3個月新高｜樓市數據

受惠預算案放寬細樓價印花稅，市場購買力釋放，投資者及內地客轉趨活躍，帶動3月份一、二手私人住宅錄得4,904宗買賣登記，較2月份的2,825宗上升74%，當中反映內地客入市情況、姓名為普通話拼音的買家暫錄1,097宗或22%，較2月份619宗增加77%，創3個月新高。該類買家上月涉及入市金額逾94.1億元，按月增加79%，同屬3個月高位，平均每宗樓價涉約858萬元。

《財政預算案》後樓市重現小陽春，內地客入市個案回升。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，3月份私人住宅市場暫錄得1,097宗姓名為普通話拼音的買家入市個案，按月增加近八成，創3個月新高。

北角「皇都」3月份售出277伙中，有111伙的買家姓名為普通話拼音，比例40%，是月內錄得最多「普通話客」入市的樓盤。

北角皇都上月最受內地買家歡迎樓盤

至於上月最受內地買家歡迎的樓盤，來自多個平價新盤。新世界發展(017)北角「皇都」3月份售出277伙中，有111伙的買家姓名為普通話拼音，比例40%，是月內錄得最多「普通話客」入市的樓盤；第二位是恒基地產(016)九龍城「南首」，上月售出217伙，其中96伙普通話拼音入市個案，佔比44%。

受惠100元印花稅，上月有多個細價新盤熱賣，其中元朗「朗天峰」及天水圍「YOHO WEST PARKSIDE」，分別售出432及316伙，買家以本地客居多，普通話拼音買家比例不足兩成，分別佔15%及14%。

若以地區分析，3月最多普通話拼音買家入市的五大地區，第一位是有「小福建」之稱的北角，有134宗；之後是九龍城98宗、元朗東南69宗、啟德新區68宗，以及天水圍49宗。