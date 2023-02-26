預算案後｜周末十大屋苑成交勁彈六成 中原：成交面廣 樓市全面升溫

按地區表現，以港島區最佳，合共錄得11宗交投；其中太古城佔5宗，為表現最活躍屋苑。(資料圖片)

新一份財政預算案上周三(22日)出爐，公布下調首置印花稅稅階，帶動周末十大屋苑交投顯著升溫。據中原地產統計，周末兩日合共錄得24宗成交，較上周末的15宗，多9宗或反彈60%。按地區表現，以港島區最佳，3個指標屋苑包括鰂魚涌太古城、康怡花園及鴨脷洲海怡半島，合共錄得11宗交投，其中太古城佔5宗，為表現最活躍屋苑。至於遇上有全新盤應市的九龍及新界區，則分別錄得6宗及7宗。

全數指標屋苑均有交投

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周末十大屋苑均有交投，成交面廣，反映樓市全面升溫，重拾農曆新年過後的小陽春旺勢。新財政預算案的小減辣，令買家重燃置業意欲，加上市區新盤熱賣，首批單位順利即日沽清，帶動二手交投亦轉旺，料後市持續暢旺。