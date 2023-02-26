預算案後｜周末十大屋苑成交勁彈六成 中原：成交面廣 樓市全面升溫

新一份財政預算案上周三(22日)出爐，公布下調首置印花稅稅階，帶動周末十大屋苑交投顯著升溫。據中原地產統計，周末兩日合共錄得24宗成交，較上周末的15宗，多9宗或反彈60%。按地區表現，以港島區最佳，3個指標屋苑包括鰂魚涌太古城、康怡花園及鴨脷洲海怡半島，合共錄得11宗交投，其中太古城佔5宗，為表現最活躍屋苑。至於遇上有全新盤應市的九龍及新界區，則分別錄得6宗及7宗。
全數指標屋苑均有交投
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周末十大屋苑均有交投，成交面廣，反映樓市全面升溫，重拾農曆新年過後的小陽春旺勢。新財政預算案的小減辣，令買家重燃置業意欲，加上市區新盤熱賣，首批單位順利即日沽清，帶動二手交投亦轉旺，料後市持續暢旺。
太古城三房套累減330萬易手
中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運指，太古城周末錄得5宗成交，交投暢旺，包括東山閣中低層D 室，實用面積約762方呎，三房套房間隔，屬大單邊單位，座向東南，鯉景灣－帶開揚園景，附設普通裝修。最初開價1,650萬元，累減330萬元，獲用家以1,320萬元承接，呎價約17,323元。原業主早於1992年5月以349萬元購入，現沽貨帳面大幅獲利971萬元，單位31年升值近2.8倍。
海怡半島破悶局
中原地產港島西南區副區域營業經理盧鏡豪稱，海怡半島周末打破悶局，錄3宗交投，包括27座中層E室，實用面積約736方呎，三房套房加儲物房間隔，單位坐向東南方，望翠綠開揚景致，獲長線投資者以1,148萬元連租約購入，呎價約15,598元。單位現時月租2.7萬元，料新買家可享約2.8厘回報。原業主於2007年12月以560萬元買入單位，持貨15年多，現轉手帳面賺588萬元，單位期內升值約1倍。
麗港城三房套900萬沽
中原地產麗港城分區營業經理洪金興說，藍田麗港城周末錄得1宗成交；屋苑本月累錄25宗買賣，平均實用呎價約12,905元。周末成交單位為10座高層E室，實用面積約687方呎，三房套房間隔。原叫價1,000萬元，最後以900萬元沽出，呎價約13,100元。原業主早於1994年5月以481萬元買入單位，是次沽出單位帳面獲利419萬元或約87%離場。
沙田第一城周末錄得4宗成交
中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城周末錄4宗成交，按周升1倍。最新成交包括47座中層A宗，實用面積約284方呎，坐向東北，兩房間隔，成交價485萬元，呎價約17,077元。原業主早於1997年以182萬元買入單位，現易手帳面獲利303萬元，單位期內升值近1.7倍。