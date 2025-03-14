預算案後｜新盤成交激增4倍 二手同步回勇反彈 中原陳永傑：樓市現小陽春

新一份《財政預算案》公布後，今年第一個樓市「小陽春」似乎已出現。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期多個細價新盤熱賣，刺激本月新盤成交急升4倍，而在一手帶動下，二手市場亦見回勇，交投反彈約六成，形容一、二手樓市同步出現「小陽春」。

陳永傑表示，上月公布的《財政預算案》將100元印花稅優惠，由原本樓價300萬元上限，提升至最高400萬元，細價新盤即時受惠新政策，帶動新盤市場氣氛轉旺。綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料及市場資訊，3月份首9日整體一手市場錄得約1,058宗成交，較上月同期約200宗增加超過4倍，發展商賣樓套現逾62億元，較上月同期約15億元，亦大幅上升3.1倍。