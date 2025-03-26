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地產
2025-03-26 16:00:00

預算案滿月｜400萬以下一手成交倍增至400宗 創近年新高 庫房印花稅收入4萬

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財政預算案「滿月」，400萬以下一手成交按月增近一倍錄400宗，創近年新高 。(資料圖片)

財政預算案「滿月」，400萬以下一手成交按月增近一倍錄400宗，創近年新高 。(資料圖片)

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上月26日財政預算案發表至今已一個月，整體樓市氣氛好轉，新盤成交量持續升溫。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，截至本周二(325)28日，全港一手市場錄得逾2,200宗成交，按月急升近一倍，細價樓更搶盡風頭。

宗數較財案前一個月 急升90%

陳永傑稱，新一份財案宣布樓價400萬元以下物業印花稅減至100元，加上股市暢旺，發展商全速推盤兼採取低價促銷策略，刺激購買力釋放。預算案發表後的短短28日，一手市場成交超過2,200宗，涉及金額逾152億元，與預算案一個月前(126日至225)1,159宗及100.9億元比較，急升90%50%，價量齊升。

預算案後，各大發展商狂推細價新盤搶客，至今一手市場錄得逾2,200宗，當中樓價1,000萬元以下成交佔逾1,991宗，比例高達九成。在100元印花稅效應下，樓價400萬元或以下成交多達400宗，較預算案前一個月急升七成，創近年新高，當中以開放式及一房間隔為主，各佔約74313宗。若以每宗交易只需支付100元印花稅計，為庫房帶來4萬元印花稅收入。

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預算案後錄得最多400萬元以下成交的新盤，主要集中在新界區，當中最多為大埔上然1期，錄141宗。(資料圖片)

預算案後錄得最多400萬元以下成交的新盤，主要集中在新界區，當中最多為大埔上然1期，錄141宗。(資料圖片)

大埔上然佔141宗最多

預算案後最多400萬以下成交的新盤，主要位於新界區，佔逾八成。第一位為大埔上然1期，錄141宗，其次是天水圍Yoho West Parkside及元朗朗天峰，分別錄7568宗。本港樓價累跌近三成，市區新盤入場費亦愈來愈平，如九龍城南首，自3月開售至今累售251伙，售價低於400萬元的成交佔33宗。屯門黃金海灣1期意嵐，預算案後沽出30伙，成交價更全數400萬元有找。

陳永傑表示，樓市氣氛向好，3月份一手成交重上2,000宗水平，創5個月新高，全月料達2,500宗，各大發展商亦正加緊部署下月的推盤策略，如備受矚目的西沙大型住宅項目，料掀起新一輪新盤戰，樓市小陽春亦可望持續至第二季。

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