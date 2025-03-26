預算案滿月｜400萬以下一手成交倍增至400宗 創近年新高 庫房印花稅收入4萬

上月26日財政預算案發表至今已一個月，整體樓市氣氛好轉，新盤成交量持續升溫。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，截至本周二(3月25日)的28日，全港一手市場錄得逾2,200宗成交，按月急升近一倍，細價樓更搶盡風頭。

宗數較財案前一個月 急升 90%

陳永傑稱，新一份財案宣布樓價400萬元以下物業印花稅減至100元，加上股市暢旺，發展商全速推盤兼採取低價促銷策略，刺激購買力釋放。預算案發表後的短短28日，一手市場成交超過2,200宗，涉及金額逾152億元，與預算案一個月前(1月26日至2月25日)約1,159宗及100.9億元比較，急升90%及50%，價量齊升。

預算案後，各大發展商狂推細價新盤搶客，至今一手市場錄得逾2,200宗，當中樓價1,000萬元以下成交佔逾1,991宗，比例高達九成。在100元印花稅效應下，樓價400萬元或以下成交多達400宗，較預算案前一個月急升七成，創近年新高，當中以開放式及一房間隔為主，各佔約74及313宗。若以每宗交易只需支付100元印花稅計，為庫房帶來4萬元印花稅收入。