預計最快下周開價 BLUE COAST II 公布樓書 兩房最細443呎

新盤戰況愈演愈烈！長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」昨正式上載售樓說明書，提供558伙，實用面積443至1,267方呎，戶型涵蓋兩房至四房，以兩房為主。長實稱，本周將於內地加開10場推介會；市場預計最快下周開價。



「BLUE COAST II」由第3座及第5座組成，預計關鍵日期為2026年2月28日，樓花期長約17個月。今期兩房提供279伙，佔全盤約50%。三房及四房分別設217伙及62伙。全盤面積最細單位為3座6至40樓F室，實用面積443方呎，兩房間隔；面積最大單位為3座7至40樓A室，實用面積1,267方呎，四房兩套連儲物室及洗手間間隔，值得留意屋內3個浴室均設有浴缸。