預計最快下周開價 BLUE COAST II 公布樓書 兩房最細443呎

新盤戰況愈演愈烈！長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」昨正式上載售樓說明書，提供558伙，實用面積443至1,267方呎，戶型涵蓋兩房至四房，以兩房為主。長實稱，本周將於內地加開10場推介會；市場預計最快下周開價。
「BLUE COAST II」由第3座及第5座組成，預計關鍵日期為2026年2月28日，樓花期長約17個月。今期兩房提供279伙，佔全盤約50%。三房及四房分別設217伙及62伙。全盤面積最細單位為3座6至40樓F室，實用面積443方呎，兩房間隔；面積最大單位為3座7至40樓A室，實用面積1,267方呎，四房兩套連儲物室及洗手間間隔，值得留意屋內3個浴室均設有浴缸。
長實：成立專業團隊協助內地客
長實表示，有見早前於深圳及廣州舉行的10場推介會反應熱烈，決定本周加開10場，讓內地代理中介緊貼項目最新資訊。據了解，大部分客戶表示減息後有意於香港投資房地產；內地客人當中約七成對三房單位感興趣，其餘三成有意考慮兩房單位。另外，集團成立的專業團隊協助內地客人主要查詢於香港申請按揭及子女的升學等問題。
尚柏首推98伙 明日中午截票
元朗區新盤積極搶攻，麗新發展(488)旗下現樓「尚柏」落實周日首輪發售98伙，包括80伙一房及18伙兩房，實用面積265至488方呎，扣除最高折扣13%，折實價242.91萬至460.32萬元，折實呎價8,614至10,663元；明日中午12時截票。
The YOHO Hub II周一賣58伙
至於新鴻基地產(016)旗下現樓「The YOHO Hub II」敲定下周一展開第6座第二輪推售58伙，包括20伙兩房及38伙三房，實用面積462至905方呎。扣除最高折扣15.5%，折實價666.11萬至1,429.23萬元，折實呎價13,322至17,096元；將於周日晚上8時正截票。
另外，星星地產「雨後」一個月內第三次削減折扣，下周一起三房及特色戶減少25萬元優惠，「租租變業主應援計劃」折扣由15萬減至10萬元；變相所有單位至少提價5萬元。