領展供股震撼 股價恐挫逾一成

領展房地產基金(823)上周五突然宣布擬五供一方式供股集資，每股供股價44.2元，較停牌前報62.8元折讓近三成，集資約188億元，為2005年上市以來首次。面對突如其來的供股，市場表示意外，認為股價恐跌一至兩成。

葉尚志：可揀中資電訊或內銀股

第一上海首席策略師葉尚志指，領展原由一隻「收息股」變為一隻「抽水股」，投資目標有變，不過，集資將用於探索投資，相信市場現有不少「筍貨」，收購價料吸引，加上過去一直積極海外及內地收購，長遠仍可看好。

他又指，倘投資目標為收息的投資者，認為領展及本地公用股已於2、3年前變得不吸引，「雖然可收息但卻輸股價」，建議可選擇中資電訊股及內銀股，如中國移動(941)股息率逾8厘；股價今年以來更累升一成。