領展供股震撼 股價恐挫逾一成

領展房地產基金(823)上周五突然宣布擬五供一方式供股集資，每股供股價44.2元，較停牌前報62.8元折讓近三成，集資約188億元，為2005年上市以來首次。面對突如其來的供股，市場表示意外，認為股價恐跌一至兩成。
葉尚志：可揀中資電訊或內銀股
第一上海首席策略師葉尚志指，領展原由一隻「收息股」變為一隻「抽水股」，投資目標有變，不過，集資將用於探索投資，相信市場現有不少「筍貨」，收購價料吸引，加上過去一直積極海外及內地收購，長遠仍可看好。
他又指，倘投資目標為收息的投資者，認為領展及本地公用股已於2、3年前變得不吸引，「雖然可收息但卻輸股價」，建議可選擇中資電訊股及內銀股，如中國移動(941)股息率逾8厘；股價今年以來更累升一成。
連敬涵籲沽 料見50元
香港股票分析師協會理事連敬涵直言，「後市唔睇好，不當時候做不適當嘅事，呢個時候供股唔係用來收購為減債，即是用股東嘅錢幫公司補氹」，他又說，領展還要大折讓供股，相信股價隨時跌一至兩成，建議沽貨。倘以領展上周五停牌前報62.8元，即有機會低見約50.2元至56.2元。
熊麗萍：59.7元關鍵
駿達資產管理投資策略總監熊麗萍指，對於領展以大比例供股有點愕然，認為小股東可以供股亦可選擇出售供股權，不過，最主要還是留意基金股東部署，倘領展沽壓大，不排除他們會逐步沽貨，股價或先試以上周五收市計算所得之理論除權價，即59.7元。
領展指，集資所得其中40%至50%將用於償還現有債務，其餘額將用於探索投資機遇及用作一般營運資本。