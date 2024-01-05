頭炮新盤｜全數6球有找 薈鳴首推50伙 呎價重返8年前

資料顯示，同區對上應市新盤「鑽嶺」，於2015年5月首推50伙，當時折實平均呎價約15,257元，「薈鳴」對比之下僅高約0.4%。宏安地產執行董事程德韻形容首張價單為「有求必應價」，認為是市民可應付的價錢。項目示範單位將於周六起對外開放，同日開始收票，最快下周末展開首輪銷售。

今年頭炮新盤、宏安地產(1243)黃大仙「薈鳴」昨首推50伙，提供最高30%折扣，一房入場價338.8萬元起，全數折實價低於600萬元；折實平均呎價約15,326元，重返約8年半前水平。發展商形容為「有求必應價」，相信市民可應付的價錢，最快下周末開售。

宏安地產營業及市務部高級經理陳永盟指，首批涵蓋2伙開放式、26伙一房及22伙兩房，實用面積200至356方呎。價單提供4項付款方法，當中120天現金付款計劃提供最高30%折扣，單位折實價338.8萬至577.4萬元，折實呎價14,251至19,083元。入場單位3樓G室一房，實用面積230方呎，折實價338.8萬元，呎價14,730元；全數一房折實價低於400萬元。

宏安地產營業及市務部助理總經理黃文浩稱，價單特別提供「置業階梯共享付款計劃 」予特選公屋買家、2023年資助出售房屋申請者或市區更新住戶，最高可獲28%折扣，另於180日內提前成交可享2.5%現金回贈。