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地產
2024-01-05 04:29:52
日報

頭炮新盤｜全數6球有找 薈鳴首推50伙 呎價重返8年前

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薈鳴 宏安地產 陳永盟 程德韻 黃文浩

程德韻(右二)形容「薈鳴」首張價單為「有求必應價」；圖左為陳永盟，右為黃文浩。(蘇文傑攝)

今年頭炮新盤、宏安地產(1243)黃大仙「薈鳴」昨首推50伙，提供最高30%折扣，一房入場價338.8萬元起，全數折實價低於600萬元；折實平均呎價約15,326元，重返約8年半前水平。發展商形容為「有求必應價」，相信市民可應付的價錢，最快下周末開售。

資料顯示，同區對上應市新盤「鑽嶺」，於2015年5月首推50伙，當時折實平均呎價約15,257元，「薈鳴」對比之下僅高約0.4%。宏安地產執行董事程德韻形容首張價單為「有求必應價」，認為是市民可應付的價錢。項目示範單位將於周六起對外開放，同日開始收票，最快下周末展開首輪銷售。

宏安地產營業及市務部高級經理陳永盟指，首批涵蓋2伙開放式、26伙一房及22伙兩房，實用面積200至356方呎。價單提供4項付款方法，當中120天現金付款計劃提供最高30%折扣，單位折實價338.8萬至577.4萬元，折實呎價14,251至19,083元。入場單位3樓G室一房，實用面積230方呎，折實價338.8萬元，呎價14,730元；全數一房折實價低於400萬元。

宏安地產營業及市務部助理總經理黃文浩稱，價單特別提供「置業階梯共享付款計劃 」予特選公屋買家、2023年資助出售房屋申請者或市區更新住戶，最高可獲28%折扣，另於180日內提前成交可享2.5%現金回贈。

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入場費為近2年九龍區新盤次低

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目首批折實入場費為近2年九龍區新盤次低，亦較同區二手新晉屋苑折讓近20%，可見發展商因應市況而制定其訂價策略，甚至願意「蝕本價」賣樓反映去貨決心，且發展商提供多重優惠及不同付款計劃吸客，料可鎖起市場大批購買力。資料顯示，黃大仙二手屋苑如現崇山及鑽嶺最新平均呎價約17,894元及15,660元，「薈鳴」對比之下低出約14.4%及2.1%。

即睇黃大仙 薈鳴最新資訊

飛揚1期「鳳凰樓層」三房近1012萬沽

長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作屯門「飛揚」昨售出1期1座21樓A室，屬「鳳凰樓層」，實用面積712方呎，三房連套房加儲物室，成交價1,011.7萬元，呎價14,209元。長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，1期將於短期內交樓，迄今累售340伙，佔該期數單位達85%，套現17.7億元。

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