颱風吹爆窗｜網民分享屋企4隻窗遭吹爆維修要5位數！ 家居保險有得賠？｜好裝修

上年九月，超強颱風蘇拉加黑雨襲港令香港多區出現水浸，更加吹爆唔少屋企玻璃窗。有網民分享自己住喺康城區，十號風球期間被「蘇拉」一度吹爆咗屋企4隻大窗，最後維修費用高達5位數，但好彩有買家居保，所以唔需要支付大部分費用，引起大批網民熱議。最近又開始咗颱風季，到底吹爆窗家居保險有得賠幾多？裝修佬今日同大家一齊拆解！

網民分享遭蘇拉吹爆4隻窗維修費用達5位數

有居住在康城區的網民曾分享，上年颱風蘇拉襲港期間，自己已經將單位內所有窗戶貼上膠紙，但十號風球期間仍不幸有4隻大窗爆裂，「我已經用膠紙米字型咁黐，仲特登睇係咪黐得實，點知掛咗十號風球無幾耐，我同個仔間房突然好大呯一聲，開房門就見到成地玻璃，搞到我哋超級驚，颱風咁大又走唔到，最後喺大堂過咗一晚。」網民又指，之後搵師傅上門報價，清拆損毁窗戶加安裝新窗戶嘅維修費用竟高達5位數。

但網民表示，幸好佢之前有聽做裝修嘅朋友建議購買家居保，於是諮詢保險公司，保險公司表示單位曾經裝修，屬受保範圍，最後唔使支付大部分賠償，颱風完結後好快就更換晒所有損毀窗戶，又提醒大家緊記要買裝修保險。

帖文發出後引起不少網民熱議，不少人看過帖文後至知原來「颱風吹爆窗」都係家居保受保範圍之一，「要話俾我住杏花邨嘅朋友啦」、「原來家居保都真係幾重要」、「我都試過爆窗，最後俾咗成萬蚊維修」。