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2023-10-08 13:30:00

颱風小犬｜打風期間裝修7大注意事項 做好防護措施 幾大風都唔怕！｜好裝修

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好裝修｜打風期間裝修7大注意事項 做好防護措施 幾大風都唔怕！

好裝修｜打風期間裝修7大注意事項 做好防護措施 幾大風都唔怕！

唔少人都趁小朋友最近放暑假裝修下間屋，但香港最近風季持續，唔做好保護措施有機會令間屋有損爛情況㗎！今次裝修佬就同大家睇下7個必做保護措施，幫大家輕輕鬆鬆渡過打風又咁啱撞正裝修嘅日子！

關掉單位的水掣電掣，避免出現漏電、爆水喉情況。

7個打風前必做保護措施

1. 與師傅商討是否需要延長工期

2. 緊閉門窗。

3. 關掉單位的水掣電掣，避免出現漏電、爆水喉情況。

4. 將室外物品移至室內。

5. 如有搭棚，通知師傅確保棚架穩固。

6. 將不能沾水的建材移離窗邊，避免入水。

7. 如已鋪地板、有傢俬的語，可在窗框鋪上膠袋才關窗，並在窗邊鋪上毛巾，防止滲水入屋令傢俬變壞。

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萬一出現損壞情況，責任歸哪一方？

萬一出現滲漏或其他破壞，假如雙方沒有商討過颱風如何相對，而合約也沒有寫明的話，責任理應各每方承擔一半。若裝修公司願意承擔一半責任，也不應該再爭拗了；相反，若工程開長前已聲明要做的防風工作，如鎖窗、貼膠紙，而現場師傅沒做好，又或新裝修的窗台滲水，這情況下當然需要由裝修公司負全責。但即使做好所有防風工作，但不代表出現損爛機會是零，假如水痕係颱風後出現，大家就要看看是否外牆有問題，並通知管理處進行外牆檢查和維修。

萬一出現損壞情況，責任歸哪一方？

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本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供。

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