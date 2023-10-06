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2023-10-06 16:00:00

颱風小犬｜打風爆窗家居保險有保障嗎？家居保險颱風損失賠償須知

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颱風｜打風爆窗家居保險有保障嗎？家居保險颱風損失賠償須知

颱風｜打風爆窗家居保險有保障嗎？家居保險颱風損失賠償須知

香港天文台在10月6日下午5時40分改發三號強風信號，颱風小犬周六及周日有機會吹襲香港，或改掛八號風球。每逢打風時節，有不少住宅都會吹爆玻璃窗，做成財物損失，嚴重的甚至令人受傷。有不少人選擇買保險，但到底購買家居保險會否保障受保人的財物損失和安全呢？

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8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖）

受保與否視乎鋁窗是否原裝

很多人都疑惑，如果颱風來襲時打爆鋁窗，家居保險受保嗎？這就視乎鋁窗是否原裝。火險（ Fire Insurance）保障樓宇結構（包括牆身、地板、天花、門窗及受保業主購買物業時已有的裝修）因為水浸、火災、颱風等等意外而引致的損失，並補償因樓宇結構損毀而造成的更換甚至重建費用。若單位窗戶為入伙原裝，就屬於火險的保障範圍，家居保險不受保。若單位經過業主裝修，才屬於家居保險的保障範圍。

打風財物受損應拍照記錄

業主發現家中財物受颱風損毀時，應即時給受損財物拍照，亦要保留因受損財物而消費的單據作為保險公司的參考。申報受颱風影響的家居保險時，首先要填上索償表格通知保險公司備案，並交上相關資料。保險公司就會安排並繳付公證行的行政費用，再派公證行職員到受保人的家進行財物損毀評估。

若屋內財物因爛窗而損毀，可以就有關損失申請賠償。如果玻璃窗碎片跌下並擊中途人導致他人傷亡，而受保人已為單位投保涵蓋「第三者法律責任」保障的家居保險產品，就可將有關風險責任轉移給保險公司。但發生意外當下，受保人緊記不要私下與他人作任何和解或賠償協議，否則保險公司有權不受理。

如果意外發生時業主剛好忘了續保，受保人可在30日內續保相同的家居保障或家居財物全險保障計劃，家居財物損失仍然受保。

資料來源：中原地產

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