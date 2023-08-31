颱風蘇拉｜打風爆窗家居保險有保障嗎？家居保險颱風損失賠償須知

每逢打風時節，有不少住宅都會吹爆玻璃窗，做成財物損失，嚴重的甚至令人受傷。有不少人選擇買保險，但到底購買家居保險會否保障受保人的財物損失和安全呢？

家居保險（Contents Insurance 或 Home Insurance）是一份保障多項家居損害或財物損失的保險，包括一般家居維修問題，因為漏水、風災、火災導致家電損毀或裝修耗損等，部分家居保險亦保障戶主的財物損失，甚至不是在家中遺失的財物亦有可能獲得保障。



但每間保險公司提供的保險計劃受保範圍都有不同，有些公司更會列明個別物品不在受保範圍內。每件財物和家俬的賠償都設有上限，保險公司會根據該物品的價值和折舊率納設定上限，大家選購時要仔細留意清楚。

受保與否視乎鋁窗是否原裝 很多人都疑惑，如果颱風來襲時打爆鋁窗，家居保險受保嗎？這就視乎鋁窗是否原裝。火險（ Fire Insurance）保障樓宇結構（包括牆身、地板、天花、門窗及受保業主購買物業時已有的裝修）因為水浸、火災、颱風等等意外而引致的損失，並補償因樓宇結構損毀而造成的更換甚至重建費用。若單位窗戶為入伙原裝，就屬於火險的保障範圍，家居保險不受保。若單位經過業主裝修，才屬於家居保險的保障範圍。