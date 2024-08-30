飛揚夥利嘉閣送總值8.4萬入伙宴優惠 利嘉閣按揭推九成按揭計劃｜新盤優惠

長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作的屯門青山公路「飛揚」早前已入伙，受用家及投資者追捧。利嘉閣地產榮膺今年6月至8月的「飛揚短途賽」銷售冠軍，特別為「飛揚」的一手單位買家送上「豪華入伙宴」優惠，總值最高達8.4萬元。同時，利嘉閣按揭代理亦為「飛揚」買家推出「步步高飛」按揭優惠計劃。
利嘉閣地產新界區董事鄭健糧表示，由即日(30日)起至今年9月30日期間，凡透過利嘉閣地產購買「飛揚」一手住宅單位的首5名買家，皆可獲贈「豪華入伙宴」，兩房單位買家可獲約8,800元的入伙宴，而三房單位買家可獲約16,800元的入伙宴，優惠總值最高達約84,000元，先到先得，送完即止。
按揭鎖息上限4.125厘
利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，「飛揚」定價吸引，有利於發展商乘勝追擊；利嘉閣按揭代理亦特別為項目推出全新「步步高飛」按揭優惠計劃，按揭成數高達90%，息率低至H(銀行同業拆息利率 )加1.3厘，鎖息上限4.125厘，同時有達0.5%的銀行現金回贈，按揭專員即時跟進，特快批核服務；更可免費開設高息存款戶口，客戶可把備用資金存入高息戶口，享受與供款息率一致的存款息率，從而抵銷部分利息開支。
鄭健糧續稱，已屆現樓的「飛揚」，坐落於「北部都會區」的門廊位置，不但有完善的區內交通配套，並且鄰近多條跨境通道連接粵港澳大灣區，無論穿梭港九各區或北上大灣區一帶都十分方便，佔盡地利，而住戶僅需8分鐘就可直達屯門公路轉車站，當中有超過50條巴士線往來各區；隨著「飛揚」2期開始收樓，預計明年將有2條小巴線由「飛揚」開出，往返屯門市中心及屯門公路轉車站，加强項目的交通優勢。
「飛揚」位於屯門青山公路大欖段170號，涉及4座20層高住宅大樓，合共提供800伙，分為兩期發展，第1期涉400伙，由2座住宅大樓組成，單位面積由263至722方呎。