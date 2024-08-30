飛揚夥利嘉閣送總值8.4萬入伙宴優惠 利嘉閣按揭推九成按揭計劃｜新盤優惠

由即日(30日)起至今年9月30日期間，凡透過利嘉閣地產購買「飛揚」一手住宅單位的首5名買家，皆可獲贈「豪華入伙宴」，兩房單位買家可獲約8,800元的入伙宴，而三房單位買家可獲約16,800元的入伙宴。

長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作的屯門青山公路「飛揚」早前已入伙，受用家及投資者追捧。利嘉閣地產榮膺今年6月至8月的「飛揚短途賽」銷售冠軍，特別為「飛揚」的一手單位買家送上「豪華入伙宴」優惠，總值最高達8.4萬元。同時，利嘉閣按揭代理亦為「飛揚」買家推出「步步高飛」按揭優惠計劃。

利嘉閣地產新界區董事鄭健糧表示，由即日(30日)起至今年9月30日期間，凡透過利嘉閣地產購買「飛揚」一手住宅單位的首5名買家，皆可獲贈「豪華入伙宴」，兩房單位買家可獲約8,800元的入伙宴，而三房單位買家可獲約16,800元的入伙宴，優惠總值最高達約84,000元，先到先得，送完即止。