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地產
2023-12-14 19:15:00

飛揚獲頒PropertyGuru兩項物業及建築設計大奬｜屯門新盤

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飛揚獲頒PropertyGuru兩項物業及建築設計大奬｜屯門新盤

「飛揚」在日前舉行的2023 PropertyGuru亞洲不動產奬(2023 PropertyGuru Asia Property Awards)中榮獲兩個獎項。

由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門「飛揚」在日前舉行的2023 PropertyGuru亞洲不動產奬(2023 PropertyGuru Asia Property Awards)中榮獲兩個獎項，包括年度香港住宅項目金獎(WinnerBest Condo DevelopmentHong Kong)，以及年度香港及澳門住宅建築設計優秀獎(Highly CommendedBest Condo Architectural DesignHong Kong & Macau)。這是長實繼去年旗下新加坡項目「Perfect Ten」獲同一機構頒發獎項後，另一發展項目再次獲頒獎項。

PropertyGuru Asia Property Awards是亞太區內具權威的地產發展業界殊榮，所有得獎者需經由業界專家和精英組成之獨立評審團和專業的監督機構進行評審。

飛揚獲頒PropertyGuru兩項物業及建築設計大奬｜屯門新盤

「飛揚」位於天然山坡上，坐擁環迴山海景致，四幢住宅大樓弧形排列，巧妙地將四周大自然景觀從室外引入室內。(資料圖片)

大自然元素融入建築設計中

長實發展部策劃經理朱志恒表示，「飛揚」的最大建築特色是把大自然元素融入建築設計中。在是次評選中，物業的兩項提名皆取得獎項，代表著業界對「飛揚」的肯定。

朱志恒稱，「飛揚」位於天然山坡上，坐擁環迴山海景致，四幢住宅大樓弧形排列，巧妙地將四周大自然景觀從室外引入室內，不論是面向海景或山景的單位，都能享受自然景色。會所「Club Relaxcation」採用「親自然」的設計理念，室內設施與戶外園林意境相連，彰顯「自然走進生活」的設計精髓。

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長實的發展項目屢獲殊榮，香港的歷山酒店、黃竹坑站三期、長江集團中心二期、名日．九肚山、Sea To Sky以及90 Repulse Bay Road項目曾於本年度Asia Pacific Property Awards 奪得多項殊榮。

即睇屯門新盤飛揚第1期最新資訊 (House730)

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