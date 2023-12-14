飛揚獲頒PropertyGuru兩項物業及建築設計大奬｜屯門新盤

「飛揚」在日前舉行的2023 PropertyGuru亞洲不動產奬(2023 PropertyGuru Asia Property Awards)中榮獲兩個獎項。

由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門「飛揚」在日前舉行的2023 PropertyGuru亞洲不動產奬(2023 PropertyGuru Asia Property Awards)中榮獲兩個獎項，包括年度香港住宅項目金獎(Winner─Best Condo Development（Hong Kong）)，以及年度香港及澳門住宅建築設計優秀獎(Highly Commended─Best Condo Architectural Design（Hong Kong & Macau）)。這是長實繼去年旗下新加坡項目「Perfect Ten」獲同一機構頒發獎項後，另一發展項目再次獲頒獎項。

PropertyGuru Asia Property Awards是亞太區內具權威的地產發展業界殊榮，所有得獎者需經由業界專家和精英組成之獨立評審團和專業的監督機構進行評審。